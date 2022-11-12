高虹安稱回捐請假薪資制正常 沈慧虹批自證有罪

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天表示，民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安指稱國會助理請假須扣薪回繳辦公室基金是正常管理制度，自證有罪，高虹安知法玩法。

針對助理費爭議，高虹安昨天表示，每名立委辦公室都有內部的管理制度，這是大家開會討論結果，屬於正常管理制度，外界無需放大檢視。

沈慧虹今天接受媒體聯訪表示，高虹安指稱助理請假扣薪繳「小金庫」是正常管理制度，代表高虹安已承認有這些事實，自證有罪，高虹安知法玩法，涉違法在先、圖利自己，還拖其他人下水，傷害高虹安團隊。

沈慧虹指出，高虹安除了未來恐面對司法追訴，也有必要公開說明及回答。身為市長，品格與操守最為重要，高虹安面對這麼多爭議，沒有悔意、沒有歉意，這樣的道德標準及態度，沒有資格擔任新竹市長。

高虹安今天接受媒體聯訪時表示，針對國會辦公室公積金的部分，她已澄清過非常多次，大家都有不同解讀，很多人在網路上抹黑、造謠，關於她國會辦公室內部管理規定的相關問題，不再回答。

媒體追問，高虹安國會辦公室的相關規定，可能違反勞基法。

對此，高虹安指出，在立法院沒有額外規定助理的人事考勤辦法，立法院只說「以勞基法為主」，立委辦公室可以自行訂定，所以並未違反勞基法，不要再以訛傳訛。

針對助理沒丟垃圾、沒洗杯子也要罰款一事，高虹安表示，經了解是因為有些助理衛生習慣比較差，同仁們討論，決議若有人沒洗杯子等情況就要捐新台幣10元請大家喝飲料，外界不需討論她辦公室內罰10、20元的事，應多關注國家的一些大事。

國民黨新竹市長參選人林耕仁今天透過新聞稿指出，從高虹安國會辦公室的制度來看，覺得高虹安對員工非常苛刻，很難讓選民相信她未來是能照顧市民的人，呼籲大家為未來生活考量，將票投給能夠照顧市民的市長候選人。（編輯：戴光育）1111112