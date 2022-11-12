鄭運鵬：民進黨用政績和具體行動爭取市民支持

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天說，不管是鐵路地下化、捷運綠線推動及台積電進駐桃園，都是中央地方通力合作的結果，民進黨用政績和具體行動，爭取市民讓他繼續為桃園服務。

鄭運鵬與桃園市長鄭文燦上午前往中壢區出席桃園基督教聯盟「桃園城市祈禱早餐會」，鄭運鵬在會前接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待國民黨新北市長候選人侯友宜同台桃園市長候選人張善政展現藍營氣勢。

鄭運鵬說，團隊正面看待國民黨互相支援的動作，對於桃園來說，民進黨是中央和地方一起執政，所有的競選活動，都是用八年的政績，不管是鄭文燦的好成績，跟中央對於桃園加碼的投資跟公共建設。

對於記者詢問國民黨近日公布的民調結果。鄭運鵬指出，國民黨主席朱立倫帶領的幾次選舉，大家都能理解，國民黨可能習慣在民調封關前，把民調當宣傳工具，這是國民黨的操作。

鄭運鵬表示，民進黨選舉是穩紮穩打，靠著政績、滿意度、未來的願景爭取認同，「我們的做法跟他不一樣」，把民調拿來做選前宣傳的工具，相信和市民朋友感覺差距很大。

鄭運鵬說，4年前民進黨在地方選舉遇到最大逆流時，鄭文燦在桃園多數的區都勝選、獲得市民朋友最多支持，過去大家對桃園所謂藍綠板塊的印象，經過鄭文燦八年的改變已經不一樣，像昨天在中壢和平鎮，不管是車隊掃街或徒步商圈拜訪都獲得正面肯定。

鄭運鵬表示，很多市民朋友都可具體講出鄭文燦這八年來對他們的照顧，包含育兒津貼、鐵路地下化動工，未來還會搭配捷運建設，和台鐵地下化路網一起進行，每個地方都有光榮成績，是11月26日勝選最大的基礎。

記者詢問鄭文燦如何看待選情，鄭文燦指出，目前是五五波，透過各種數據分析，鄭運鵬的凝聚力不斷在提高，「我覺得趨勢是往上」，在最後兩週會把握每一天、每個機會，讓鄭運鵬獲得最大支持。

鄭文燦說，桃園的成績必須由有魄力、有能力、能決斷的鄭運鵬接手，「他是最好的選擇，將來也是一個好市長」；民進黨對選民的訴求，選民也都產生很多共鳴，最後兩個星期的確很激烈、很緊繃，但鄭文燦說，有信心可以拉開差距。（編輯：卞金峰）1111112