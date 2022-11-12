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侯友宜張善政同台造勢 盼合作讓桃園新北共榮

2022/11/12 10:57（11/12 11:11 更新）
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國民黨新北市長候選人侯友宜（左3）與國民黨桃園市長候選人張善政（左4）12日上午出席龜山區市議員參選人林明義（左2）跨區域合作建設平台說明會，眾人牽手高喊「凍蒜」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月12日
國民黨新北市長候選人侯友宜（左3）與國民黨桃園市長候選人張善政（左4）12日上午出席龜山區市議員參選人林明義（左2）跨區域合作建設平台說明會，眾人牽手高喊「凍蒜」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月12日
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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）國民黨新北市長候選人侯友宜與國民黨桃園市長候選人張善政今天在桃園同台，侯友宜說，桃園與新北原本就是共同生活圈，在軌道建設方面可相互串聯，盼透過合作讓桃園新北共榮。

侯友宜與張善政上午出席龜山區議員參選人林明義跨區域合作建設平台說明會，侯、張2人還與黨籍市議員參選人牽手高喊「凍蒜」。

侯友宜在會前接受媒體聯訪表示，他曾在桃園工作過，很多好朋友這次面對新的挑戰，所以他與老朋友站在一起，並為新朋友加油。

侯友宜說，桃園與新北原本就是共同生活圈，在軌道建設方面，新北的三鶯線連到八德區桃園捷運綠線，新北的樹林線未來可銜接桃園捷運棕線，龜山與林口更是面對面，是共同的生活圈，再加上新舊朋友一起合作，讓桃園新北共榮。

對於今晚將在新北市舉行的「再一次歡呼 六六大勝」晚會 ，侯友宜指出，這場選舉造勢活動，要用一種同樂會方式，帶給城市健康、快樂、有希望，更重要的是開心、正向、樂觀讓選舉可以變得更不一樣，好好地團結在一起，帶動團結台灣、守護中華民國，這才是選舉最重要的活動。

張善政會後接受媒體聯訪表示，新北與桃園是共同生活圈，最明顯處就是龜山與新北的林口，這次用龜山當作他與侯友宜合體的平台，就是要彰顯將來打造北部共同生活圈。

張善政指出，民調一向都是當參考，選舉剩下不到2個星期，沒有任何放鬆的理由，民調雖然領先，但高興1分鐘就好，還是要加倍努力，一直到26日投票日為止。最近團隊提出很多與年輕人相關的創業、幼托等政見，有打動他們的心。（編輯：戴光育）1111112

國民黨桃園市長候選人張善政（前中）12日接受媒體聯訪表示，新北和桃園是共同生活圈，最明顯處就是龜山和新北的林口，這次用龜山當作他和國民黨新北市長候選人侯友宜合體的平台，就是要彰顯將來打造北部共同生活圈。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月12日
國民黨桃園市長候選人張善政（前中）12日接受媒體聯訪表示，新北和桃園是共同生活圈，最明顯處就是龜山和新北的林口，這次用龜山當作他和國民黨新北市長候選人侯友宜合體的平台，就是要彰顯將來打造北部共同生活圈。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月12日
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