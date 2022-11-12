高虹安屢爆爭議 柯文哲：國家機器動得太厲害

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民眾黨新竹市長參選人高虹安助理費惹議，黨主席柯文哲（前左4）12日到高雄陪同民眾黨高雄市議員參選人掃街拜票時表示，是國家機器動得太厲害。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安助理費惹議，黨主席柯文哲今天表示，國家機器動得太厲害，如果高虹安沒出來選舉，她所做的一切都是美好的，等到出來選舉，就變成負面，太奇怪了。

高虹安近日爆出助理費等爭議，柯文哲今天上午到高雄陪同民眾黨高雄市議員參選人車隊掃街時，接受媒體聯訪作上述表示。

柯文哲說，最近高虹安的事情，「我是認為國家機器動得太厲害」，如果高虹安不出來選舉，她所作一切都是美好的，她可以跟總統蔡英文簡報、讓前副總統陳建仁頒獎，但等到她選舉，就都變成負面，這才是要去思考的。

柯文哲說，不管選前選後，法律適用應該一致，不然整個國家會變成雙標，這也是司法不被信任的原因，「不應該不選舉沒事，有選舉就要處理，這太奇怪了」。

前親民黨文宣部副主任吳崑玉指稱，無黨籍台北市長候選人黃珊珊的選情破口是柯文哲。對此，柯文哲表示，黃珊珊不是他的接班人，也不是合夥人，是獨立自主的候選人，即使當上市長，也不會受他人干涉。

柯文哲並指，黃珊珊是最好的台北市長人選，對市政非常熟悉，其他人最大的問題，是還要花時間才能搞清楚市政狀況，台北市政複雜，要搞清楚需花時間。

選舉剩下14天，柯文哲今天上午扮演「母雞」角色，陪民眾黨高雄市議員參選人李佳玲、陳妙真、劉家榮、陳惠君、莊貽量、李建輝等人車隊掃街拜票。

在車隊掃街過程中，還發生小插曲，遇到路上機車擦撞車禍，柯文哲和同樣具醫師背景的高雄市黨部主委馮啟彥一起下車關心傷者情形，陪同等待救護車抵達。（編輯：郭諭儒）1111112