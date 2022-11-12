蔡總統竹市站台 讚沈慧虹最佳市政接棒人選

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）民進黨主席、總統蔡英文與副總統賴清德今天站台力挺黨籍新竹市長參選人沈慧虹。蔡總統說，新竹市過去8年的改變沈慧虹都有參與，新竹要繼續進步「是最佳接棒人選」。

沈慧虹下午在孔廟廣場舉辦「新竹光榮 5力全開」造勢，包括前副總統陳建仁、屏東縣長潘孟安、前新竹市長林智堅等人出席。蔡總統致詞提及對沈慧虹的最深刻印象，就是今年4月參加兒藝節，活動前一天下大雨，到處都是泥濘，看到沈慧虹穿著雨鞋跟同仁們一起清理場地令她感動。

蔡總統指出，就職以來經常到新竹市，每次走訪都會看到改變和創舉，前陣子網路發起「新竹改變大聲說」活動，很多分享的內容都很熟悉，因為她都有到場看過，例如新竹火車站、新竹公園、隆恩圳、新竹轉運站及南寮漁港等。

蔡總統說，新竹要繼續進步「沈慧虹是最佳接棒人選」，因為新竹市過去8年的改變她都有參與。這次選舉沈慧虹最早提出對城市的規劃，截至目前已發表25項主題政策。新竹市需要一位用心付出的市長，過去沈慧虹給前市長林智堅最大支持，為新竹帶來改變；現在換大家給沈慧虹支持，讓新竹繼續變更好。

副總統賴清德致詞說，支持沈慧虹的3個理由，首先是市政可以無縫接軌，因為沈慧虹原本就是新竹市政府團隊一員，許多重大建設需要參與其中的人繼續推動。第二是因為沈慧虹有交通專業，未來要推動許多桃竹竹苗連結的交通建設時絕對沒問題。第三個理由則是沈慧虹是參選人中唯一有行政經驗者，對於新竹發展能有很大幫助。

沈慧虹致詞說，這次選舉她有3個不捨。第一是對林智堅的捨不得，他們兩人講的都是市政，是認真為家鄉打拼的人，但這次選舉卻遭受攻擊；第二是心疼市府團隊，過去同事們的努力，到了選舉卻都變了樣。最後是對新竹市的不捨，過去8年的進步，卻因選舉被說「是非之地」、說新竹人是「鄉下人」，被看輕、抹煞。

沈慧虹表示，這場選舉選的是品格、修養、專業、能力與經驗，自己不年輕、不貌美，但是很認真，擁有33年公務經驗，有經驗、肯做事，未來會用做的證明給大家看。

競選團隊提出的「新竹光榮 5力全開」計畫，透過5種方式號召大團結，包括募集500家張貼沈慧虹海報的光榮店家、光榮車隊5選區掃街、5通電話拉票、下午5時路口拜票，以及11月25日選前之夜大遊行，邀請市民加入新竹光榮隊伍，讓新竹人繼續走路有風。（編輯：孫承武）1111112