邱議瑩陪鄭運鵬車隊掃街 盼高雄惡夢桃園不重演

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天在立委邱議瑩陪同下，前往大溪、八德區車隊掃街，來自高雄的邱議瑩提醒桃園民眾，4年前高雄選錯人市政停擺，不希望桃園重蹈覆轍所以推薦鄭運鵬。

鄭運鵬與立委邱議瑩前往大溪、八德區進行車隊掃街拜票，許多支持民眾紛紛熱情回應，更趨前握手支持大喊凍蒜，邱議瑩表示，選戰剩最後兩個星期，特別來桃園幫好兄弟加油打氣，也帶來自身的高雄經驗，提醒桃園鄉親，4年前因為高雄選錯人讓市政停擺。

邱議瑩說，現在桃園是全台人口成長最快的都市，雖然高雄有點吃味，但還是希望桃園能夠持續進步，這麼好的前景與進步趨勢，應該要讓有能力的人傳承桃園市長鄭文燦市政的責任，所以推薦鄭運鵬。

鄭運鵬指出，現在大家已經很習慣把鄭運鵬和鄭文燦當作同一個人，也是一樣在做事、在桃園突破，這是好現象。今天請了高雄的好姐妹邱議瑩，4年前高雄的經驗帶來高雄的惡夢，花了很大的力氣，才找回會做事的高雄市長陳其邁。

鄭運鵬表示，現在桃園正在交接轉型期，鄭文燦兩任8年做得很好，高雄過去4年前的經驗，不需要在桃園重演，讓運鵬接棒，桃園會更棒。

鄭運鵬說，大溪仁和宮開漳聖王是在地的信仰中心，開漳聖王代表開疆闢土，保疆衛民，也替大溪帶來350年的好發展和光景。鄭文燦這8年來對於大溪的河東還是河西，不管是老城區還是新社區，都有很好的照顧，他相信，宗教、信仰要傳承，市政更要傳承。（編輯：張銘坤）1111112