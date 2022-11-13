高虹安合成郭台銘 沈慧虹批是另一種詐騙

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（右）13日由前副總統陳建仁（左）陪同車隊掃街。沈慧虹受訪表示，民眾黨新竹市長參選人高虹安用鴻海董事長郭台銘合成影片宣傳政策，但未說明財政來源，若對政策內容根本不清楚，也算另一種詐騙。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月13日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天說，民眾黨新竹市長參選人高虹安用鴻海董事長郭台銘合成影片宣傳政策，但未說明財政來源，若對政策內容根本不清楚，也算另一種詐騙。

沈慧虹由前副總統陳建仁陪同展開車隊掃街，在接受媒體聯訪時，被問到對於高虹安昨天發布和郭台銘同框影片是「合成」的看法。

沈慧虹表示，這或許是一種調和式影片的拍攝手法，但負責任的政治人物在提出政策時，應提出財政來源，若高虹安不清楚市府總預算、政策需要的經費，提出這樣的政見也只是另一種詐騙。

針對助理費爭議，高虹安昨天稱沒有違反勞基法，接受媒體訪問時甚至反質問記者「哪部分違法？」沈慧虹表示，作為市長參選人，面對外界質疑跟檢驗應該謙和以對，用反問的方式，不但無法讓外界解惑，反而讓人更加存疑，呼籲高虹安誠實面對，好好回答外界的質疑。

針對沈慧虹昨晚在臉書Facebook發文提到智慧交通政策的內容，沈慧虹表示，高虹安把過去市府的努力當作未來願景，把已在進行的事當作政策，批高虹安不熟悉新竹市政、政策內容不精確，因此希望透過臉書發文增加市民的討論和理解，讓政策不淪為候選人漂亮的口號。（編輯：方沛清）1111113