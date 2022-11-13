陳建仁陪同車隊掃街 讚沈慧虹能延續城市光榮

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前副總統陳建仁（前右）13日陪同民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前左）車隊掃街拜票。陳建仁受訪表示，沈慧虹有經驗、有領導能力，擔任市長能讓市府團隊發揮所長，延續光榮，讓新竹成為科技首都、宜居城市。（沈慧虹競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月13日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）前副總統陳建仁今天陪同民進黨新竹市長參選人沈慧虹進行車隊掃街拜票，並稱讚沈慧虹有經驗及領導能力，若擔任市長，能讓市府團隊發揮所長、延續光榮。

陳建仁接受媒體聯訪表示，新竹市在前市長林智堅與沈慧虹共同努力下，8年來讓新竹市成為五星級城市，沈慧虹很有經驗，有很好的領導能力，若擔任市長，能讓市府團隊發揮所長、延續光榮，讓新竹成為科技首都、宜居城市。

陳建仁說，當沈慧虹在市府打拚的同時，也需要有議會支持，因此今天到新竹市除了支持沈慧虹，也支持民進黨提名的市議員參選人，期盼此次選戰能全壘打。

記者詢問陳建仁，對於民眾黨新竹市長參選人高虹安日前因身心俱疲住院，被質疑是濫用醫療資源，衛福部長薛瑞元認為「若不合住院條件，行為不可取」的看法。

陳建仁回應，健保資源確實應該要珍惜，也希望高虹安早日康復。他說，參選人應該以政見來爭取選民的支持，他相信新竹選民眼睛是明亮的、心裡是明白的，有好的政見、經驗、領導的參選人，才能帶領新竹市走向更美好的未來，而沈慧虹就是大家唯一支持的新竹市長。

沈慧虹受訪表示，她感謝陳建仁陪同掃街，讓新竹市民感受到溫暖與平安的力量。她說，選舉倒數不到2週，近期會更努力勤跑，讓選民知道她所提出的政見與城市願景，希望民眾能在11月26日安心、放心地投下神聖一票，讓新竹市的未來成為自己的期望與幸福模樣。（編輯：管中維）1111113