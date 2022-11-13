楊文科帶領藍軍大團結 走訪竹東、芎林吸選票

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爭取連任的新竹縣長楊文科（前右5）13日與同黨籍縣議員參選人等前往芎林鄉的市場拜票，展現藍軍領頭羊的氣勢。（楊文科競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月13日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣13日電）爭取連任的新竹縣長楊文科昨晚走訪竹東鎮沿河街夜市，與攤商、民眾熱情懇託拜票，今天接續前往芎林鄉的市場拜票，展現藍軍領頭羊的氣勢。

楊文科競選總部發布新聞稿表示，竹東鎮的夜市人潮回流，楊文科目標要將竹縣溪南地區觀光再提升，包含針對夜市交通動線與停車空間加強規劃，遊客明年到竹東鎮也能騎乘YouBike2.0，將成為最好玩的客家鄉鎮。

楊文科競總指出，楊文科今天則到芎林鄉市場，與同黨籍芎林鄉長參選人黃正彪、縣議員參選人劉代洋等人掃街拜票，展現藍軍大團結。

楊文科表示，過去4年全力提升芎林鄉生活品質，包含水霧公園、方口獅公園陸續完工啟用，也新建竹縣消防局芎林分隊廳舍，公有零售市場興建工程也已經動土開工。

黃正彪表示，未來4年要與楊文科攜手拚建設，包含規劃資源回收廠，目前已經完成土地變更為環保用地，預計明年新建；另外，頭前溪河畔將規劃闢建河濱公園，提供優質休憩環境，為人民做最實在的建設。（編輯：陳仁華）1111113