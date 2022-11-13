民眾黨竹市掛搶救布條 沈慧虹：可見選情告急

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安與黨籍市議員參選人葉國文，近日被發現在香山地區掛出「搶救」布條。民進黨竹市長參選人沈慧虹表示，由此可見高虹安選情告急。

網路名人「音地大帝」昨天在臉書（Facebook）發文指出，他在香山地區發現掛了許多「搶救高虹安、葉國文」的布條，上面印有民眾黨標誌，不是假文宣，認為「看來選情真的不妙。」

沈慧虹今天接受媒體聯訪時被問到此事，她回應，由此可見高虹安選情告急，而且「非常緊急」，沈慧虹也質問高虹安，高虹安仍與涉嫌賄選的民眾黨議員參選人合體掛布條，是否仍相挺賄選的參選人。

國民黨新竹市長參選人林耕仁競選總部發言人徐維遠也發新聞稿表示，選舉投票倒數10多天，現在民眾黨2名參選人掛起搶救布條，但一人涉及貪污、一人涉嫌賄選，或許是考慮「1+1大於2」的效果，不過這也會讓選民更加注意他們過去的行為。

高虹安下午接受媒體聯訪表示，選舉倒數不到2週，許多市長參選人、議員參選人都進入最後催票階段，民眾黨議員參選人也會希望讓大家知道選情並非一帆風順，需要鄉親站出來投票，「搶救」布條在新竹市確實很多地方都可以看到，希望支持民眾黨的選民11月26日要站出來投票。（編輯：李錫璋）1111113