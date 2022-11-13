高虹安同框影片遭疑合成 郭台銘臉書發文稱有授權

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民眾黨新竹市長參選人高虹安（左）和鴻海集團創辦人郭台銘（右）同框的政見宣傳影片遭質疑合成，郭台銘13日在臉書表示，電話授權合成相關畫面。圖為3月兩人活動同台。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北13日電）針對高虹安和鴻海集團創辦人郭台銘同框的政見宣傳影片遭質疑合成，郭台銘今天晚間在臉書發文指出，確實答應與高虹安合體拍攝相關兒福政策宣傳影片，但前兩週他人在日本出差，故電話授權合成相關畫面。

民眾黨新竹市長參選人高虹安12日下午發布一段和郭台銘同框的政見宣傳影片，卻遭質疑是用合成的。高虹安陣營發聲明表示，有獲得郭台銘授權同意使用片段，但仍引起各界關注。

郭台銘晚間在臉書上發文指出，今天出席台大醫院癌醫中心分院輻射科學暨質子治療中心的冠名典禮，關於媒體詢問高虹安競選影片一事，當時擔心活動失焦，答應在場媒體朋友，稍晚會在粉專向各位報告。

郭台銘說，首先，他確實答應與高虹安合體拍攝相關兒福政策宣傳影片，但前兩週他人在日本出差，來不及返台拍攝，故電話授權高虹安合成兩年前「0-6歲國家幫忙養」的政策相關畫面。

郭台銘表示，其次，近年台灣成為國際地緣政治中的兵家必爭之地，其中一個重要原因就是科技產業；新竹市身為科技之城，新竹的城市發展與台灣的科技產業繁榮環環相扣。

郭台銘指出，他個人認為，新竹市需要一名能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選來帶領新竹市邁向未來；至於誰最合適，就只能依賴全體新竹市民的大智慧了。（編輯：蘇志宗）1111113