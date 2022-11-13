陳其邁二度北上陪同車掃 盼鄭運鵬繼續帶領桃園

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市長陳其邁（前左2）13日特別北上，陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前右2）車隊掃街，陳其邁說，桃園市選情非常接近，鄭運鵬不只是好的幹事長，前瞻預算時也展現柔軟身段協調不同黨派意見，非常不簡單。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）高雄市長陳其邁今天陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬車隊掃街表示，鄭運鵬有創意，桃園需要一個新的好市長，跟年輕人相關政策都需要跟桃園市民一起打拚的鄭運鵬繼續帶領大家。

選戰倒數13天，高雄市長陳其邁特別北上，陪同鄭運鵬進行桃園區車隊掃街拜票，陳其邁在車隊掃街前接受媒體聯訪表示，桃園市選情非常接近，鄭運鵬不只是好的幹事長，前瞻預算時也展現柔軟身段協調不同黨派意見，非常不簡單。

陳其邁說，桃園市長鄭文燦執政8年的建設讓桃園脫胎換骨，鄭運鵬非常有創意，桃園需要一個新的好市長，在跟年輕人相關的就業、托育、教育等政策，都需要過去與桃園市民一起打拚的鄭運鵬繼續帶領，他要拜託大家選對人，不要在11月26日讓鄭文燦的建設或施政中斷。

陳其邁指出，包括航空城、亞洲矽谷等關係到桃園未來整體發展的規劃建設，相信鄭運鵬會延續鄭文燦，在桃園市獲得不分藍綠的支持，他對鄭運鵬很期待，「好的幹事長會是好市長。」

鄭運鵬表示，希望未來桃園和高雄是互相競爭、正面競爭的兩個直轄市，即使同黨執政也要比成績，未來桃園市有很多需要跟高雄經驗學習，台積電已決定在高雄設廠，未來台積電先進製程到桃園，也要學習陳其邁怎樣化不可能為可能，用最有效率的方式讓台積電進駐到桃園。

鄭運鵬提醒桃園市民，高雄4年前的經驗，讓陳其邁必須要用2年拚4年，希望11月26日的選舉，桃園市不需重演高雄市4年前那場沒有意義的惡夢，桃園市民可以做出最好選擇，桃園正在進步，不需要走回頭路。（編輯：李錫璋）1111113