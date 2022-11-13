1200月票政策 朱立倫：鄭文燦菜市場喊價

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）國民黨主席朱立倫今天出席市議員參選人凌濤競選總部成立大會表示，雙北1280政策是經雙北市府及交通專家開會決定，他也批評桃園市長鄭文燦1200月票政策是在菜市場喊價一樣。

朱立倫與桃園市長候選人張善政在會前接受媒體聯訪，對於總統蔡英文今天為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬輔選。朱立倫表示，蔡總統每天都是在拚政治，「她不知道每天的所作所為就是傷害了台灣、傷害中華民國」。這次的選舉很簡單，執政的民進黨做得好不好、有沒有讓大家日子過得比較快樂、經濟與防疫做得好不好，就這麼簡單。

朱立倫說，做不好想用意識形態，想用「保衛戰」或政治議題來掩蓋施政無能，掩蓋民進黨操控媒體、網軍，他覺得這個時代已經過去，現在很多年輕人不吃這一套，每次都用同樣的一套騙選票，不可能再獲得民眾認同，全台各地都已發生很大的改變。

朱立倫指出，根據媒體最近公布的數據顯示，都是雙方差距在擴大中，且趨勢毫無疑問。但是他知道民進黨在最後的關頭會用各種「奧步」，他相信最後是民眾、人民的力量反撲可以打敗「民主奧步黨」。

記者又問，桃園市長鄭文燦說以前沒有加入「雙北1280」，是因為方案中沒有台鐵，現在民進黨的版本才可以一票到底。對此，朱立倫說，這是很荒謬的笑話，他說，新北市在107年開始實施1280政策，新北市長侯友宜就任後就極力邀請桃園加入，但桃園都不回應理會，現在就突然要做了。

朱立倫表示，1280政策是由包括雙北市府及交通專家一起開會，最後包含公車、捷運，他批評鄭文燦是在菜市場喊價一樣說1200，「那他為什麼不喊1100、1000，或是多少錢呢？」

記者詢問張善政，如何看待對手鄭運鵬跑到龍潭直搗藍營票倉，又有蔡總統幫忙站台。張善政指出，藍營的團結非常紮實，他也多次到龍潭，他跟桃園的緣分是從龍潭開始，桃園的選舉團隊每天每個人都筋疲力竭、到處在拉票，他覺得龍潭支援的力道絕對不容易分解。（編輯：李錫璋） 1111113