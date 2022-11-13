北北基桃1200月票政策 鄭運鵬：值得投入的政策

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天表示，北北基桃1200月票政策是邁向2050年淨零碳排重要的環節之一，首都圈4個城市整合有必要，鼓勵公共運輸的政策非常值得，也必須投入。

選戰倒數13天，總統蔡英文與桃園市長鄭文燦、立法委員湯蕙禎上午前往龍潭區，出席民進黨桃園市長候選人鄭運鵬客家後援會成立大會，鄭運鵬在會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待網路溫度計統計顯示，鄭運鵬的聲量有點下滑。

鄭運鵬表示，桃園市跟4年前的高雄市一樣是全國最激烈戰區，民進黨有中央經濟跟防疫的好成績，也有鄭文燦8年好成績，但國民黨桃園市長候選人張善政用前高雄市長韓國瑜，4年前在高雄的詆毀抹黑做法，對市民朋友造成影響，未來13天非常關鍵，團隊在每個行政區都會全力以赴。

記者又問，如何看待經濟黨明天要開記者會挺張善政。鄭運鵬說，張善政是經濟黨榮譽總顧問，相信並不是個禮貌性的職務安排，張善政只擔任像中華民族致公黨、經濟黨的總顧問和最高顧問。

鄭運鵬指出，中華民族致公黨、經濟黨都是紅統小黨、背後都有經濟詐騙、賣假藥背景，「我希望張善政公開清楚的向市民朋友說明跟他們的關係，也要向這些被賣假藥的被害者清楚的說明原委跟道歉」。

針對北北基桃1200月票政策地方財源如何籌措。鄭運鵬表示，桃園目前約有30萬的通勤人口，每一年所需預算約新台幣7億多元，這是團隊試算的版本。這次計畫是跨首都生活圈，也跨台鐵、機場捷運、公車和國道客運等非常完整。

鄭運鵬說，這樣鼓勵大眾通勤中央地方同方向，也是邁向2050年淨零碳排最重要的環節之一，首都圈4個市整合非常有必要，桃園做這樣的公共運輸投資，不怕大家來坐，只怕沒人坐，鼓勵公共運輸是一定要投入的成本，這樣的政策非常值得也必須投入。

鄭文燦指出，以前雙北的1280基本上是個對的政策，但是對桃園較不適用，是因為台鐵占桃園通勤族約六到七成，當時只提議機捷A7體育大學站和A8長庚醫院站不夠完整，會忽略桃園其它市民，現在改成1200月票政策包括台鐵、國道客運、捷運、公車及Ubike等5種運具，完整度是提高的。

鄭文燦表示，首都圈用一票到底的政策在國際城市很常見，北北基桃要一起來政策才會完整，「我覺得政府的投資是值得的」。市府拿出一定預算補貼通勤族，可以讓高速公路減少壅塞，這是重要交通轉型政策，其它國家做的到我們也可以。（編輯：方沛清）1111113