龍潭要「飛龍在天」 蔡總統：桃園需要鄭運鵬

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總統蔡英文（中）表示，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右）了解桃園的優勢，也有遠見與執行力，未來桃園要發展得更好，一定要讓懂產業、會溝通、有效率的鄭運鵬來當市長。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月13日

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）總統蔡英文今天出席鄭運鵬龍潭區客家後援會成立大會，蔡總統表示，這次選舉，桃園是全國激戰區，差距真的很小，龍潭要大發展、大投資，就要支持可信賴、有執行力的鄭運鵬。

選戰倒數13天，蔡總統與桃園市長鄭文燦、立法委員湯蕙禎上午前往龍潭區，出席民進黨桃園市長候選人鄭運鵬客家後援會成立大會，蔡總統一到現場先到龍元宮內參拜神農大帝，祈求來年一樣風調雨順、國泰民安。

蔡總統致詞表示，這幾天常來桃園，因為要拜託大家當她與鄭文燦的後盾，一起幫鄭運鵬及桃園隊衝過這一關。桃園太重要，是未來國家產業重鎮、半導體產業重鎮。這樣關鍵的產業，要交給可信賴、有執行力、真正了解桃園的人來做，這個人就是鄭運鵬。

蔡總統說，桃園強，台灣產業就會更強，政府的投資台灣3大方案，已經投資超過新台幣1兆8000億元，投資桃園的就有3500億，是全國各縣市的第1名，創造的就業機會也是全國第1，接下來，龍潭的角色很關鍵，行政院長蘇貞昌日前宣布啟動龍科三期擴建計畫，代表未來桃園會是半導體最新製程首選。

蔡總統指出，在地方，鄭文燦協助廠商擴廠、園區擴大的各項需求，在中央，鄭運鵬協助各項跨部會的協調工作，再加上蘇貞昌的領導力和執行力。未來，半導體的投資不會只是一家公司，而是上中下游產業也都會一起來，給桃園子弟更多就業選擇。

蔡總統表示，鄭運鵬了解桃園的優勢，也有遠見與執行力，抓住台灣半導體產業發展的機會。未來，桃園要發展得更好，一定要讓懂產業、會溝通、有效率的鄭運鵬來當市長。接下來鄭運鵬會跟中央合作，完成龍科三期擴建工作，也會接棒鄭文燦招商好成績，讓越來越多的廠商來桃園及龍潭投資。

鄭運鵬表示，台積電最先進製程將進駐龍潭，過去他協助溝通協調，未來將信守承諾，以客家的精神讓桃園當護國神山的靠山，讓龍潭繼續發展進化，能夠「飛龍在天」。過去幾年蔡總統與行政院長蘇貞昌常來桃園，因為地方有建設、有效率，中央就會大力支持一起拚建設。

鄭運鵬說，要當直轄市長，要想得比市民更周到、比企業更前面，有擔當有能力。當台積電有意願到龍潭設廠時，缺水、缺電、缺地，他都協助突破困難，護國神山的上下游產業都在桃園，世界需要桃園、桃園需要龍潭，所以他必須要當護國神山、桃園的靠山，讓桃園龍潭能夠起飛。

鄭文燦致詞表示，過去的成績證明他提出的藍圖並非空頭支票，而是逐漸實現的夢想。未來桃園捷運路網2.0計畫將興建捷運龍潭平鎮線，在他任內已送交通部核備；龍科三期行政院已允諾大力協助，許多的建設需要中央地方一條心，未來鄭運鵬當選，總統蔡英文總統還會常來，從中央到地方，用更多力量照顧龍潭與桃園。（編輯：方沛清）1111113