宣傳影片合成遭批 高虹安：郭台銘同意授權

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民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）12日下午發布一段和郭台銘同框的政見宣傳影片，遭疑合成。高虹安陣營發聲明表示，有獲得郭台銘授權同意使用。（圖取自facebook.com/DrAnnKao）

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天下午發布一段和郭台銘同框的政見宣傳影片，卻遭質疑是用合成的。高虹安陣營發聲明表示，有獲得郭台銘授權同意使用片段。

媒體人黃光芹在臉書貼文表示，郭台銘2020年總統大選只玩了一半，突然打退堂鼓，而高虹安因緣際會從了政，成為民眾黨的不分區立委，如今高虹安深陷選戰泥淖，郭台銘均冷眼旁觀、不動聲色，於情與義都說不過去。

高虹安今天接受媒體聯訪時被問到「對於黃光芹說郭台銘冷眼旁觀的看法？」高虹安回應，郭台銘在選舉過程中都給她許多鼓勵跟打氣，並說下午會公布「跟郭董一起的影片」，希望可以打破傳言。

然而，影片一出，就遭到新北市中和區市議員參選人李正皓在臉書爆料，稱影片是合成的，認為「合成」與「合體」在政治的意義完全不一樣，高虹安用合成的方式來證明郭台銘有力挺，得到的是反效果與更多疑問。

高虹安競選團隊發聲明表示，高虹安提出「0到6歲市府養」競選政見，即源自當年多次與郭台銘討論的「0到6歲國家養」政策，郭台銘相當支持高虹安所提政見能在新竹市延續、落實，因此授權同意高虹安使用2019年競選宣傳影片片段。（編輯：張銘坤）1111112