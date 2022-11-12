高虹安被指合成郭台銘 藍綠營續攻助理費爭議

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天發布和郭台銘同框的影片，被指是「合成」影片，藍綠陣營均持續對高虹安的助理費爭議提出質疑，要求高解釋清楚。

媒體人黃光芹臉書（Facebook）貼文表示，郭台銘2020年總統大選只玩了一半，突然打退堂鼓，而高虹安因緣際會從了政，成為民眾黨的不分區立委。如今高虹安深陷選戰泥淖，郭台銘均冷眼旁觀、不動聲色，於情與義都說不過去。

對於「黃光芹說郭台銘『冷眼旁觀』」看法？高虹安今天接受媒體聯訪回應，郭台銘在選舉過程中都給予許多鼓勵跟打氣，並說下午會公布「跟郭董一起的影片」，希望可以打破傳言。

林耕仁競選總部發言人徐維遠表示，上午就有聽說高虹安會發布和郭台銘的合體影片，但下午看到的不是「合體」，而是「合成」影片，內容是擷取郭台銘2019年參與總統選舉的廣告片段。

徐維遠表示，高虹安若未取得郭台銘影片授權，就是欺騙市民；若有獲授權，為何郭台銘不大方和高虹安站在一起重新拍攝，偏偏要用合成方式凸顯力挺，質疑「莫非郭董真的要和你切割？」

徐維遠也在臉書發文指出，郭台銘曾於2020年在一名立委參選人的背後寫下「精忠報國、不能貪污」，若這是郭台銘底線，不難理解為何至今仍不出面為子弟兵站台，因為高虹安面對助理費使用爭議，始終不願說清楚。

沈慧虹競選辦公室表示，市民關心的是政策經費的來源和可行性，而非誰出演影片擔綱角色，用人物當作政策賣點似乎「劃錯重點」。

沈慧虹競辦表示，高虹安對於公費助理卻在永齡基金會任職並領「總統級薪水」的問題，這之中有沒有對價關係？有沒有違反政治獻金法？過去幾天高虹安始終沒有解釋。

高虹安競選團隊晚間發聲明表示，高虹安提出「0到6歲市府養」競選政見，即源自當年多次與郭台銘討論的「0到6歲國家養」政策，郭台銘相當支持高虹安所提政見能在新竹市延續、落實，因此授權同意高虹安使用2019年競選宣傳影片片段。（編輯：張銘坤）1111112