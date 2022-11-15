鄭運鵬：要讓全國學桃園 人口超越台北

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（圖）15日在公辦電視政見發表會說，過去8年桃園市長鄭文燦推動「桃園學」，未來8年他要讓全國「學桃園」。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園15日電）民主進步黨桃園市長候選人鄭運鵬今天在公辦電視政見發表會說，過去8年，桃園市長鄭文燦推動「桃園學」，未來8年他要讓全國「學桃園」，並靠桃園航空城，人口超越首都台北市。

截至今年10月，桃園人口約227萬人，台北人口約246萬人。

鄭運鵬表示，下一個8年要讓護國神山台灣積體電路製造股份有限公司在桃園順利推動，拉上、下游產業鏈進桃園，成為護國群山；加速開發航空城，帶動國際物流、生物科技等重點產業。

他說，1年前台積電啟動先導計劃，他和鄭文燦立即向中央政府爭取，一定要落腳桃園。經協調中央與地方，未來台積電會引進半導體最新技術，升級桃園產業。

鄭運鵬表示，中國國民黨桃園市長候選人張善政認為半導體產業投資是未來好幾年的事，凸顯張善政不熟悉現在的桃園，和產業脫節；過去幾個月，國民黨造謠、抹黑桃園過去8年進步事實，張善政到現在還擔任統派小黨最高顧問，其中有人詐騙、賣假藥，張善政卻不願正面回應，或向受害市民道歉。

此外，鄭運鵬說，下一個8年全面啟動桃園捷運系統，綠線和機場捷運要成為環狀線，也要啟動捷運路網2.0，讓各行政區都有捷運可到達，並推動首都圈通勤月票新台幣1200元方案，透過鐵路地下化打通交通瓶頸、縫合都市。

鄭運鵬表示，如果當選，他會打造桃園成為台灣產業核心，讓未來台灣要靠桃園；他要打造的桃園，建設要大，照顧要細。

他說，市民親身感受8年來桃園進步，不能因選舉而被抹黑，未來他不只如期如質完成桃園建設，也會定期體檢各公共設施，讓市民生活更安心、享受。（編輯：李明宗）1111115