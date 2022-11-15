鄭寶清盼促桃園經濟發展 賴香伶強調無政治包袱

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無黨籍桃園市長候選人鄭寶清（右）15日在公辦電視政見發表會表示，希望促進經濟發展；台灣民眾黨桃園市長候選人賴香伶（左）說自己沒政治包袱，最適任市長。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈如峰桃園15日電）無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天在公辦電視政見發表會表示，希望促進經濟發展，提升長者、青年與孩童福利；台灣民眾黨桃園市長候選人賴香伶說，她沒政治包袱，最適任市長。

鄭寶清表示，他提「購屋自備款政府扛」、「青年創業免利息」、「敬老金（新台幣）1萬元」及「學童營養午餐免費」政見。

他說，年輕人現在最大困難就是買房，「購屋自備款政府扛」就是「用容積換住宅」，建商如果蓋8樓，政府特別允許蓋到10樓，部分樓層給政府當基金推動相關政策或當社會住宅，解決社宅相關問題。

此外，鄭寶清約所有候選人一起到廟宇發誓絕不貪污，誓言為人民做事。

他說，很多政治人物選前騙選票、遷戶口，但這些人真的認識當地需要嗎？他出身桃園，真正了解桃園需求，只有他才能熱愛地方，他當選才能讓桃園經濟大發展。

賴香伶表示，高房價、垃圾與勞工權益是桃園問題。她是勞工出身，未來面對城市轉型、勞工需求，她是解決這些問題最適合人選。

她說，希望打造「青年首都就是桃園」願景，但桃園航空城的規劃至今仍有許多人質疑，到底是產業升級還是地皮漲價？桃園要面對的問題還是很沉重。

此外，賴香伶表示，桃園過去從中國國民黨到民主進步黨執政都有政治包袱，但她沒政治包袱，行政歷練也沒問題，這正是改變桃園最佳契機。

她說，不會挑簡單的事做，也不會用政策加碼贏得支持，如果當選，會加強檢查幾個工業區，重視住宅危樓消防安全問題，也會遵循「專家為主、民意優先、尊重專業」原則，率新團隊一起完成桃園改革，重視公務人員清廉。（編輯：李明宗）