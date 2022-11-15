社宅議題 鄭運鵬提增補貼、張善政推分散式興建

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市選舉委員會15日舉辦桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右2）、國民黨桃園市長候選人張善政（左1）、無黨籍桃園市長候選人鄭寶清（左2）、台灣民眾黨桃園市長候選人賴香伶（右1）出席。（張善政團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年11月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻、高華謙桃園15日電）針對社宅與高齡化問題，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬表示，會擴大租金補貼、設健康樂活村。國民黨桃園市長候選人張善政指出，採分散式等3原則建社宅、增老人關懷據點。

桃園市選舉委員會今天舉辦桃園市長選舉公辦電視辯論式政見發表會。元智大學老師王佳煌提問，當選後要如何規劃社會住宅的戶數？要如何解決相關用地、資金來源及運作等問題？現在社會住宅租戶大都是年輕人及社會弱勢，要如何解決租約到期後這些人的居住問題？

對此，鄭運鵬回答，社會住宅的供給數量上，第一階段，會努力如期、如質完成1.5萬戶，未來也會配合捷運站的開發、保留土地，提供更多社會住宅，也會在南桃園規劃更多場址；租金方面，會依收入別提供適合、負擔得起的租金價格。

鄭運鵬表示，會加入新條件，例如讓弱勢原住民不會受到5%的限制，也會讓弱勢的新住民有進駐社會住宅的條件。租金補貼部分，也會擴大實施，包租代管，也有能力再提高數量。

針對提問，張善政指出，他推動社宅興建原則是採分散式、中小型規模與優質3大原則，分散各地蓋中小型社會住宅，用地取得相對容易，且造價降低，未來也會在都會區推動都更，過程中釋出土地也可蓋社會住宅。

張善政表示，年輕人要取得社會住宅包括購買、租賃，以及租一陣子後轉成購買3種方式，如果是第3種，可容許部分租金直接轉成購屋資金，降低財務負擔。

包租代管方面，張善政說，很多人手上有空房也不願釋出，因為一旦給業者出租，未來可能面臨稅務問題，因此他將來會設計稅務配套，如果願意出租給例如勞工或青年等特定對象，會在稅務上提供優惠，增加屋主釋出空房意願。

針對提問，民眾黨桃園市長候選人賴香伶表示，可以利用桃園市政府的財政手段，透過囤房特別稅的制度，推進空餘屋釋出，並推動輪候制的社會住宅。

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清對於提問指出，社會住宅他是專家，桃園人口這1年來一直減少，他提出住宅可以用容積換錢，解決社會住宅沒有錢的問題，而地的問題，政府不要再賣地就可以解決。

會中，銘傳大學老師劉祥得提問，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，移工工資調漲，找人也不容易，老年人長照資源出現問題，地方政府能做哪些事，協助老年人在疫情後人口老化、老年長照等問題？

對此，鄭運鵬表示，為鼓勵長輩回到日常的鄰里及社區生活，未來有幾個方向，包括照顧長輩的交通、醫療、長期的長照健康樂活村，會把社區的關懷據點做得更好，包括無障礙空間的緩坡及廁所的免治馬桶，並在捷運站裡規劃健康樂活村，讓長輩到桃園享受退休生活。

鄭運鵬說，未來也會設置長輩長照及復健的專責醫院，推動各大醫院更有效率的聯合看診機制，以及敬老卡800點提高到1000點，並加入台鐵、觀光工廠等，擴大使用範圍。

針對提問，張善政表示，未來會持續增加老人關懷據點與長照中心數量與品質，也會在國民運動中心開闢老人專屬運動區域，聘請具老人運動體適能專業的人每天帶老人做適合運動，只要老人到關懷據點與運動中心等，就增加他們的老人愛心卡點數，作為鼓勵老人走出家門的誘因。

張善政指出，在醫療資源方面，中小型診所與中大型醫院可結合成照顧長者健康的一條龍醫療體系；他也會進一步擴大並做好遠距醫療體系，充分支持所需的人力與物力資源，讓偏遠地區長輩也能受新科技照顧。

針對提問，賴香伶說，會用均衡性來看醫療及照護的配比，對於社工家訪以及獨老關懷，通運計程車及復康巴士等資源也要到位。

鄭寶清對於提問指出，可利用宮廟資源提供長者吃住需求，敬老卡點數可採用累計制，還可以到超市購物。（編輯：戴光育）1111115