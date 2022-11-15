張善政質疑鐵路地下化立場 鄭運鵬指主張遭扭曲

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（中央社記者葉臻桃園15日電）國民黨桃園市長候選人張善政今天表示，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬對於鐵路地下化的立場前後不一。鄭運鵬指出，他的意思被扭曲，他支持鐵路地下化，2016年選舉公報上就很清楚。

桃園市選舉委員會今天舉辦桃園市長選舉公辦電視辯論式政見發表會。

張善政會後接受媒體聯訪時表示，2017年桃園市長鄭文燦曾在某場前瞻基礎建設說明會上說鐵路地下化是桃園的百年大計，但後來鄭運鵬在臉書（Facebook）發文指稱「台灣的鐵路建設，軌道建設，不要做這麼貴的鐵路地下化」。

他指出，鄭運鵬還說「受夠了百年計畫，百年建設這種莫名其妙的理由」，這個是當年鄭運鵬在臉書上反駁鄭文燦鐵路地下化的用語，鄭運鵬立場前後不一。

張善政表示，他在行政院長任內已把原來鐵路高架的工程暫停了，鐵路地下化由鄭文燦提出後，在行政院經過非常長的審查程序，他至少做的第一步、非常重要的動作就是高架化先暫停；他若當市長，絕對會要求市政府從上到下「清廉政府，乾淨發包」，就這麼簡單。

記者詢問，在政見會上，鄭運鵬說張善政認為台積電到桃園是好幾年後的事，是不瞭解桃園。

對此，張善政表示，要保護台積電就不要消費台積電，為了台積電好、為了台灣的產業好，就不要把他們拿來做選舉的工具；將來他在市府會把龍潭科學園區第3期的擴建做得順順利利。

張善政指出，鄭運鵬沒有搞清楚今天這個場合的目的，是要向選民展示政見，而不是在把對方抹紅、抹黑，他在這個場合也沒有質疑鄭運鵬是「中國鵬」。

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清對於張善政提出社會住宅要開放買賣，但法令明文規定不可買賣，認為張善政不懂法律。

對此，張善政表示，未來要建設的是包括優質住宅跟社會住宅，裡面有可以賣的，也有不能賣的，是不同的性質，不同的比重。

鄭運鵬會後接受媒體聯訪，針對台灣民眾黨桃園市長候選人賴香伶要求鄭運鵬不要成為桃園市長鄭文燦2.0、好好做自己，鄭運鵬指出，鄭文燦的好成績，是市民的真實感受。

鄭運鵬說，賴香伶強調自身是勞工立委，但對同黨同事（民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安）苛刻國會助理情況充耳不聞；對於民眾黨主席、台北市長柯文哲在社會住宅上的高額租金，也沒有發表過評論。

鄭運鵬指出，他是協助鄭文燦，解決很多市政上的問題及重大建設的突破，共同解決問題；賴香伶對於柯文哲、高虹安，在態度上的選擇，顯然是雙重標準。

針對藍營質疑他過去曾反對過鐵路地下化現在又支持，鄭運鵬說，很多選前才提出的質疑，或者是看圖說故事，一定禁不起檢驗，有候選人扭曲了他的意思，他支持鐵路的地下化，他在2016年的選舉公報上面就有，相信這很清楚。

鄭運鵬指出，他那時候提的是，各縣市提出很多不同的看法，提醒大家，並不是輕軌及捷運就一定要地下化，應該可以有更多的選擇。（編輯：戴光育）1111115