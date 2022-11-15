桃園電視政見會 張善政允跨縣市1280月票不跳票

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國民黨桃園市長候選人張善政15日在公辦電視政見發表會指出，為改善交通問題與市民跨縣市通勤需求，他提出1280月票方案，可搭乘國道客運、機捷與台鐵，通行雙北無負擔，並有詳細財務配套，就算中央不補助也能達成，絕不跳票。（張善政團隊提供）中央社記者高華謙傳真 111年11月15日

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（中央社記者高華謙桃園15日電）國民黨桃園市長候選人張善政今天在公辦電視政見發表會指出，推動跨縣市1280月票可搭國道客運、機捷與台鐵，通行雙北無負擔，有財務配套，中央若不補助也能達成，絕不跳票。

張善政表示，桃園人口倍增，自然出現塞車與人行道不足等問題；在治安方面，詐騙集團囚虐案震驚社會；公共工程安全部分，八德運動中心羽球場天花板崩落，這不是宜居城市該有的樣貌。

張善政說，為改善交通問題與市民跨縣市通勤需求，他提出1280月票方案，可搭乘國道客運、機場捷運與台鐵，通行雙北無負擔。

他指出，1280月票方案有詳細財務配套，就算中央不補助也能達成，絕不跳票；如果中央願意補助，月票還會涵蓋雙北捷運與公車，讓1280月票成為全台通行最廣交通票證。

張善政說，桃市人行道鋪設面積應翻倍、路面更平整，且要有防撞設施，讓嬰兒車與輪椅都能暢行無阻；至於公共工程安全問題，他會善用工程背景，對重要公共建設進行總體檢，以清廉政府、乾淨發包為原則。

他表示，桃園有許多待改善的舊城區，他會推出全台灣最優惠獎勵措施，從火車站、捷運站到主要幹道鼓勵都市更新，推動舊城區再生，解決狹小巷弄問題，建設行人徒步區，並透過都更等各種方式增設社會住宅。

張善政說，在這基礎上，他要擴大發展、連結桃園、基隆、台北與新北成為MEGA CITY，這4個城市有近1000萬人，是台灣對內整合、對外競爭的重點都會，未來希望4個城市首長緊密合作，各方面政策要一起協調進步。

他表示，他在國際科技企業服務12年，深知科技大廠投資需求，只有秉持專業尊重產業、不輕易洩密態度，才能確保未來台積電選擇落腳桃園不會生變。

他指出，還會善用桃園作為國門第一站與產業群聚優勢，推動桃園整體科技化與國際化，讓桃園真正領航台灣走向世界，成為桃園新矽谷、亞洲智慧新都。

張善政表示，感謝桃園每任首長留下建設與付出，「桃園再次換黨執政，城市進步也不會回頭」，現在桃園應換黨執政，他會延續好政策並改革缺失，用成熟專業態度面對批評，桃園才能更上層樓。（編輯：戴光育）1111115