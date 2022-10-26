桃市長選情藍綠陷膠著 未表態選民兵家必爭

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（中央社記者葉臻桃園26日電）九合一選戰進入倒數一個月，桃園市長選情外界關注，民主進步黨選情穩定增溫，中國國民黨也來勢洶洶；地方人士評估，整體上仍有約3成選民尚未表態，搶攻這批族群將成關鍵。

桃園市長選舉4人參戰，外界聚焦民進黨桃園市長參選人鄭運鵬與國民黨桃園市長參選人張善政間拉鋸戰，台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶和無黨籍桃園市長參選人鄭寶清則力求突破藍綠夾殺。

民進黨內人士告訴中央社記者，在前新竹市長林智堅論文事件後臨危受命參戰的鄭運鵬，選情「開低走高」，一開始民意調查落後，加上林智堅事件影響，好感度受挫，但近2個月持續推政策牛肉、勤跑基層，廣宣陸續到位，現在民調領先，預期能拉開更大差距。

民進黨內人士說，鄭運鵬形象、風格活潑年輕，選戰策略呼應政策，包括巡迴親子演出、兒童樂園政策等，成功打進民眾內心，讓原本陷入低潮的綠營選情重新回溫。

此外，民進黨內幕僚分析，相較北桃園，南桃園選民更重視地緣關係，現在加強南桃園是首要任務，包括總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等，都接連陪鄭運鵬出席南桃園行程、拉抬造勢。

地方人士說，桃園市長鄭文燦執政8年，雖模糊化桃園藍綠版圖，但從各家民意調查仍可看出，鄭運鵬在北桃園有優勢，張善政主場則在南桃園，而3成中間選民成為左右選情關鍵。

地方人士表示，鄭文燦在南桃園著力甚深，而鄭運鵬是北桃園選出的立法委員，鄭運鵬能否接收鄭文燦深耕南桃園成果仍待考驗，張善政也要小心翼翼守住逐漸綠化的南桃園。

國民黨方面，黨內人士表示，張善政憑藉桃園市議會議長邱奕勝、在地民意代表人脈，地方支持度和熟悉度確實上升，民調雖領先對手，但至今難拉開差距，會讓人憂心如果選前有突發狀況，可能會有變數。

國民黨內幕僚說，張善政在南桃園雖領先，但北桃園卻仍待加強；不過，日前中壢區造勢晚會，國民黨以大團結方式登場，士氣大振，未來如何強化南桃園選票，足以彌補北桃園弱勢是後續發展目標。

至於另兩名參選人，賴香伶有台北市長柯文哲加持，且主攻勞工、偏鄉，在帶領議員參選人上也成功建立影響力，建立民眾黨桃園基本盤，但自鄭寶清參選後，在藍綠夾殺中突圍難度相對提高。

另一方面，在地人士觀察，民進黨支持者凝聚力較高，比起參選人特質，更忠於黨的團結，鄭寶清脫黨參選、與民進黨反目後，雖想走自己的路，但要在既有盤面上拓土開疆仍是高難度挑戰。（編輯：李明宗）1111026