蔣萬安陳時中黃珊珊都不出席 青年論壇台北場停辦

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圖為民進黨參選人陳時中（左起）、民眾黨支持的無黨籍參選人黃珊珊及國民黨參選人蔣萬安。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北27日電）台灣學生聯合會原訂今天舉辦「市長候選人青年論壇台北場」，因蔣萬安、陳時中、黃珊珊等3名參選人取消出席，主辦單位考量交流意義減低，決定取消辦理。

台學聯於9月17日召開記者會，公開邀請直轄市長參選人參與青年論壇，其中台北場次原有5名台北市長參選人回覆出席。

台學聯今天上午發出聲明表示，上週開始，中國國民黨籍參選人蔣萬安、民主進步黨籍參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊因各自行程安排，接連向主辦單位表示取消出席活動。

台學聯與18個合辦單位討論後，考量出席人數過少，交流意義減低，合辦單位續辦意願低等，雖然不捨放棄難得的機會，且場地、器材等財務成本「難謂輕微」，仍決議取消辦理。

台學聯聲明指出，原打算透過論壇，讓參選人與青年面對面交流，共談未來的市政藍圖，一同建築對城市的美好想像。論壇停辦雖感到扼腕與遺憾，但台學聯仍期盼，青年所重視的議題能夠在九合一選舉中傳達，近日將與各大專青年共同撰寫的政策白皮書、政策規劃承諾書，寄到各參選人辦公室，希望獲得表態支持。

台學聯為失去對話機會向青年致歉，同時也向原定出席的動保黨台北市長參選人張家豪、台灣維新參選人蘇煥智致歉。聲明強調，青年意見與視角進入地方政策討論，還有很長的路要走，期望未來與各參選人有更多青年政策討論、交流空間與機會。（編輯：李錫璋）1111027