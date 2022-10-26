台北市長選前之夜 綠營攻下凱道路權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇、陳昱婷、劉建邦台北26日電）台北市長選戰將近，11月25日選前之夜場地今天開放申請，民進黨取得凱道路權但還要再評估；國民黨有多個選項在考慮；黃珊珊以府前廣場為優先考量。

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤接受媒體聯訪表示，順利取得北平東路競選總部前及凱達格蘭大道路權，不過選前之夜要辦在哪裡，還會再綜合評估決定。

國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊，則由國民黨台北市黨部處理選前之夜地點。市黨部主委黃呂錦茹表示，申請到凱道11月22到24日的路權，但25日晚上沒搶到，反過來說，申請到25日路權的團隊也無法場布，可能雙方還要協調；此外自由廣場權限也落空。

黃呂錦茹說，以市黨部角度，就是先把一些可能場地預備起來，例如國民黨中央黨部所在的八德路一帶等。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊競辦發言人李昀臻指出，目前規劃3個選項，包含台北市政府周邊、大型停車場或大型空地，有借到北市府府前廣場，後續將視舉辦活動狀況，評估何種場地最合適。據了解，黃珊珊競辦以府前廣場為優先考量。

台北市工務局新建工程處表示，民眾最早可在30天前上網申請路權，11月25日的路權10月26日凌晨0時就可以申請。

新工處指出，若「台北市申請使用道路網」上想使用的路段或時段顯示申請中，就代表有人已捷足先登、無法再提出申請，不過因為要審核，並非先登記就保證搶得到。

新工處說，可以個人申請路權，每人最多可以申請2個路段、時間可以到2天，保證金都是新台幣3萬元；新工處一般都會給過，並派養護工程隊到現場檢查道路有無損壞等，不過同時警察局會審核申請名目、維安、交管等，這部分就會比較耗時。（編輯：方沛清）1111026