民進黨：南部執政縣市穩定 拚突圍北市守住基桃竹

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北26日電）九合一選戰倒數1個月，民進黨高層評估，南部4執政縣市穩定，力求接棒的桃竹基，不到開票無法斷輸贏，北市、宜蘭、苗栗、澎湖都能一搏，最後決戰仍在北台灣。

選戰邁入倒數階段，民進黨今天召開中常會，民進黨秘書長林錫耀向常委們指出，選舉會很快升溫，民進黨繼今天召開18歲公民權記者會後，下週將推出「反黑金」論述。

民進黨立院黨團總召柯建銘在中常會提到，選舉剩下最後一個月，黨要團結才有力量，台北市、新竹市、苗栗縣的三腳督激戰區，只要拿到超過40%的選票，就有機會選上。

這名中常委轉述，柯建銘在會中舉2014年林智堅參選新竹市長為例指出，選前一週林智堅民調還輸6%，最後開票贏1000多票。立委郭國文補選時，選前一週民調輸7%，最後開票贏3000多票，到最後階段都是看動員能力，把票催出來。

黨內人士指出，28日黨主席蔡英文舉辦社群之夜，北北基桃4位候選人也會現身，透過社群媒介與年輕人對話，希望年輕人參與這場選舉；11月5日將在凱道舉辦大型活動，為雙北造勢。

台北市長選戰方面，民進黨參選人陳時中陣營核心人士說，疫情讓人和人實體接觸減少，轉而透過臉書網路接觸，因此今年是「同溫層化的選戰」，「每個人都在同溫層打仗，無法穿透對方」。

該人士進一步表示，陳時中一直是以選票超過50%的打法，不是要靠基本盤，做了很多基本功；隨著各縣市陸續造勢，慢慢支持者會回來，選戰溫度上來，11月才真正進入到交鋒與熱戰期，陳時中所下的苦功在最後關鍵期會發酵。

至於另一個關鍵選區桃園市狀況，民進黨內人士說，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬民調沒有下滑，與國民黨桃園市長參選人張善政的民調在誤差範圍內僵持。

民進黨內人士說，鄭運鵬跑了1000個行程，造勢場合可感受支持者熱情；張善政的支持度差不多接近天花板，所以需要前高雄市長韓國瑜加持，鄭運鵬還有成長空間，目前評估桃園應該守得下來、延續市長鄭文燦的政績。

新竹市方面，民眾黨參選人、立委高虹安選情被外界看好，但民進黨高層說，從民調來看，高虹安支持者很多是科技界、年輕選民，沒有組織支持、沒有持續戰力。

他分析，民調顯示高虹安的支持者投票意願比較低，雖然有人想要在新竹達成「棄藍保白」，但國民黨還是有基本盤，民進黨也有基本的組織，相信民進黨參選人沈慧虹與高虹安的差距會慢慢拉近。

此外，黨內高層指出，宜蘭縣、苗栗縣、澎湖縣，甚至南投縣都被列入「有可能贏」，接下來將在相關縣市強化「反黑金」論述，衝刺選情。（編輯：林興盟）1111026