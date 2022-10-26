新竹市長選情升溫 誰都不敢說穩贏

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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）新竹市長選情升溫，學者分析，民主進步黨新竹市長參選人沈慧虹、中國國民黨參選人林耕仁及民眾黨參選人高虹安打法不同，各有優劣勢，目前仍「三足鼎立」，都不可鬆懈。

九合一選戰進入倒數一個月，沈慧虹競選總部發言人劉康彥分析，風城選民結構獨特，看人不看黨比例高，不輕易表態，卻往往是決勝關鍵，也格外關注參選人過去「政績」經驗、未來「政策」願景及核心「政治價值」。

劉康彥表示，沈慧虹有30多年公務人員資歷，憑藉專業與努力被舉薦參選，投入選戰後每週推政見，很明確規劃及論述城市願景，相較其他2人「只會問政，但不一定會執政」，沈慧虹才是能讓新竹市持續進步最佳人選。

此外，一名綠營人士說，高虹安陣營與國民黨籍前新竹市長許明財互動熱絡，高虹安又和前立法委員呂學樟「巧遇」等，操作痕跡明顯，讓不少藍營支持者感到「不舒服」，也讓林耕仁支持度漸回溫，地方幾乎沒有「棄保」討論。

國民黨輔選人士表示，藍營在新竹市以陸戰為主，日前在北區、香山地區辦造勢活動，大批支持者湧入爆場力挺，未來將持續在東區及全區造勢，催出基本盤、凝聚向心力。

藍營輔選人士說，林耕仁不只面對沈慧虹及高虹安，更迎戰兼任民進黨主席的總統蔡英文、民進黨立法院黨團總召集人柯建銘及兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，空戰上較難凸顯，聲量表現仍在急起直追，希望持續透過發表政見、願景等爭取更多支持。

至於外界討論的「藍白合」議題，藍營輔選人士表示，過去看到有藍營人士與高虹安互動，無非是為了「拉下民進黨」，非實際支持高虹安，但不免被民眾黨操作「藍白合」假議題，後續會持續邀藍營大咖為林耕仁站台，讓藍軍回歸。

民眾黨新竹市黨部執行長曹永明說，高虹安有知識內涵與清新形象，專業科技背景能讓新竹市發揮科技城價值，符合新竹市選民結構及年輕族群期待。不過，藍綠長期在地深耕，陸地組織戰對高虹安來說會是要持續努力課題。

曹永明表示，近年新竹市選民結構有很大變化，從過去「藍大於綠」轉變為「選人不選黨」，在新竹市較難進行「人為」棄保操作，但選民會為集中選票投給有機會當選參選人，選票自然轉移。

長期觀察新竹市選舉的銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰說，這場選戰目前仍是尚稱均衡的「三足鼎立」，未戰到最後一刻都不可鬆懈。

杜聖聰表示，林耕仁有多屆新竹市議員資歷，近年勤走基層，陸戰能力強，但應重新取得話語權，讓選民清楚從政心境與未來願景；沈慧虹最熟市政，30多年公務表現受肯定，但需向選民證明擁有自主性，未來不會受政治操控；高虹安網路聲量雖高，仍需加強陸地肉搏戰，努力突破目前面臨的「聲量天花板」課題。（編輯：李明宗）1111026