林佳龍確診居隔7天 幕僚緊急會商拜票新方案

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（中央社記者王鴻國新北26日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今天晚間表示，稍早林佳龍再次快篩，結果呈現陽性，後續將配合相關防疫規定及醫生指示於板橋家中進行7天居家隔離，幕僚緊急會商拜票新方案。

林佳龍競辦表示，因林佳龍下午忽有發燒症狀，當時雖快篩陰性，仍先行於家中自主管理隔離，故下午5時原定中和區和平街黃昏市場掃街行程取消。晚間再次快篩，結果呈現陽性。

林佳龍競辦表示，後續將配合相關防疫規定，及醫生指示於板橋家中進行7天居家隔離。林佳龍目前健康情況良好，感謝各界關心。

由於在最後衝刺階段，競辦表示，後續所有拜票行程基本上都不會取消，幕僚目前正緊急研商其他拜票新方案，相關競選活動仍會儘量維持。

競辦表示，至於明天「新北市招商問題記者會」仍照常舉行。下午4時在淡水水碓三友黃昏市場行程將由前立委呂孫綾披上林佳龍競選背帶代表掃街。

明天晚間淡水總部成立新北大翻新聯歡晚會，行程照常舉辦，林佳龍本人雖不會到場，但競辦仍研商以視訊等其他方式取代。（編輯：方沛清）1111026