高虹安稱未領科智薪水 沈慧虹：應拿出證據

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（圖）26日表示，資策會經費多來自政府補助，都是國家資源、人民納稅錢，民眾黨對手高虹安這段期間有無領薪，或領取其他報酬，不是用嘴巴說了算，應該出示相關稅務證明，向社會大眾說清楚。（沈慧虹競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月26日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天稱任職資策會期間沒有領科智企業薪水。民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示，口說無憑，應拿出相關稅務證明。

高虹安今天在台灣民眾黨中央黨部召開記者會，任職資策會期間所做的工作皆為當時的主管指派，主管完全知情，她也從未支領科智企業薪資，並非兼職。

沈慧虹今天透過新聞稿表示，一般公務人員請假都必須上網申請，完成相關規定才算程序完備，無論是公家機關或是私人企業都有相關制度及程序，而高虹安今天僅出示私人信件內容，沈慧虹認為「口說無憑，請拿出證據」。

沈慧虹表示，資策會經費多來自政府補助，都是國家資源、人民納稅錢，高虹安這段期間有無領薪，或領取其他報酬，不是用嘴巴說了算，應該出示相關稅務證明，向社會大眾說明清楚。

沈慧虹競選總部發言人、新竹市議員劉康彥表示，高虹安先前對於兼職爭議避而不答，今天拿出私人信件只表示部分主管知情，事實上無法擺脫未依規提出申請的事實。

劉康彥表示，若高虹安兼職是合法的，只要拿出申請核准紀錄，一翻兩瞪眼，但遺憾的是，高虹安不僅拿不出正式證明文件，更企圖以私人信件混淆視聽、轉移焦點，用「公私不分」方式企圖規避監督。

劉康彥指出，資策會自西元2006年就有電子化申請兼職系統及規範，兼職都須於線上提出，但高虹安和其主管卻未申請，是否為規避監督、領雙薪，必須說明清楚。（編輯：方沛清）1111026