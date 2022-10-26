國民黨：北台灣決勝負 拚六都過半上看16席

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）選戰進入最後一個月，國民黨全力衝刺選情，盼能獲得佳績。黨內目前對選情抱持審慎樂觀的態度，視北北基桃為勝負關鍵區域，若能都順利奪下，預估本次能囊括全台至少16縣市的執政權。

九合一選舉11月26日投票，重中之重的縣市長選舉，國民黨總動員，黨中央再度組成中央輔選團，前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜等黨內要角都在其中，以分進合擊的方式，全台輔選，盼能拉抬選情，贏下本次的地方選戰。

國民黨主席朱立倫對這次縣市長選舉，曾喊出六都過半，總席次力拚16席的目標，在選戰進入最後階段，黨內目前對選情評估相對樂觀，執政的14縣市，除澎湖縣選情較為不穩定、苗栗縣出現分裂狀況，其餘縣市都處於穩定狀態，繼續執政的機會大。

澎湖縣方面，在朱立倫積極穿梭協調下，順利讓原本對外宣布退黨的澎湖縣副議長陳雙全，接任國民黨澎湖縣黨部主委，在選前關鍵時刻，完成藍軍整合。黨內分析，此舉讓現任縣長賴峰偉成功連任的機會大增。

藍營內部評估，中台灣的執政縣市選情相對穩定，因此這場選舉的關鍵決戰點，絕對會是北北基桃的勝負，也因此進入選戰關鍵時刻，國民黨勢必將重心放在北台灣。

黨務人士指出，國民黨在最後一個月，大型造勢活動都會辦在桃園、新北等地，盼能帶動氣勢，一舉將北北基桃全數拿下。

黨內人士分析，目前藍營執政的14縣市，澎湖因出現「三腳督」，選情較為膠著，苗栗則因為議長鍾東錦脫黨參選，造成分裂，也對選情造成衝擊；但若最終能一鼓作氣拿下台北、基隆、桃園，就算澎湖、苗栗落敗，總席次也能達到15席，六都也將過半。

藍營台北輔選人士說，台北市雖然出現「三腳督」，但國民黨市長候選人蔣萬安民調始終領先，近日走遍台北12行政區，與民眾近距離接觸，支持度與氣勢節節升高，反觀民進黨台北市長候選人陳時中不時出現爭議事件，此消彼長下，黨內審慎樂觀看待北市選情。

不過，這位輔選人士也說，雖然藍營在北市選情趨於穩定，仍不能忽視綠軍在關鍵時刻的戰鬥力，因此蔣萬安陣營在最後時刻，絕對不能發生大錯誤，以免造成無法挽回的地步；同時也要慎防棄保效應發酵，不管是棄陳時中保無黨籍市長候選人黃珊珊，或是棄黃保陳，都會影響戰局，所以要持續拚搏，不能因穩定而停下腳步，要持續爭取更多支持。

桃園方面，在地藍營人士表示，綠營經過換將、體育館天花板倒塌等事件，已對選情造成傷害，藍營方面則是完成整合，地方要角團結輔選，透過南桃、北桃兩場競選總部成立大會，氣勢高漲，對選情有正面幫助；但仍不能小看在桃園經營8年的市長鄭文燦，大家還是要步步為營，拚到最後一刻，不能鬆懈。

此外，國民黨內原本評估，新竹市選情相對不樂觀，但就在民眾黨新竹市長候選人高虹安近日陷入論文侵權爭議、資策會兼職風暴，黨內人士認為，這些事件對高虹安選情造成影響，聲勢不如以往，加上國民黨新竹市長候選人林耕仁近日積極爭取曝光，讓黨中央對選情有了新期盼。（編輯：謝佳珍）1111026