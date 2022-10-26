台北市長三腳督選情白熱化 政見決勝負
（中央社記者陳昱婷、劉建邦、陳怡璇台北26日電）2022台北市長選戰進入倒數一個月，國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中及民眾黨支持的無黨籍參選人黃珊珊三分天下，均鎖定尚未表態的選民，盼以政見獲取關鍵票致勝。
2022年台北市長共12人登記參選，史上最多。除了各自代表藍、綠、白3大黨角逐的蔣萬安、陳時中及黃珊珊外，還有台灣動物保護黨張家豪、台灣維新蘇煥智、台澎黨黃聖峰及無黨籍童文薰、鄭匡宇、施奉先、唐新民、王文娟、謝立康參選。
儘管台北市被認為以藍營支持者占多數，但面對陳時中挾防疫指揮官光環來勢洶洶、黃珊珊作為資深民代及前副市長具有充分市政經驗，最早投入選戰的蔣萬安不免陷入一番苦戰。
隨著選戰進入倒數階段，蔣萬安在部分民調上顯示領先，競選團隊仍不敢大意。蔣萬安競選團隊發言人鄭世維指出，現在已到「收網」階段，要多讓民眾了解蔣萬安的願景，並走進投票所投下認同的一票。
鄭世維表示，預期民眾對選舉的關注度將開始上升，會把握機會將政見放在公車上露出，尤其蔣萬安相當重視年輕人在台北能否安居樂業，加強論述生養與都更等成家相關議題，同時繼續勤走基層、與民眾面對面接觸溝通。
陳時中剛投入北市長競選時聲勢大好，團隊更被外界形容為「總統級規格」，首次打選戰的陳時中本想一鼓作氣勝出贏得市長，更立下得票率超過50%的目標，但藍白聯手猛攻疫苗採購爭議策略奏效，加上馬桶政見發布引發爭議，某媒體人個人言論爆料的負面影響，原本對選情信心十足的陳時中陣營，一度不敢太樂觀。
綠營人士透露，民調上陳時中的確曾因此往下走，但一方面競選團隊重新站穩腳步，另一方面支持者也因擔心危機而更凝聚，目前看來陳時中的競爭力仍非常高，與蔣萬安在纏鬥中，還是可以繼續拚，取得基本盤外的致勝關鍵選票。
競選團隊總幹事吳思瑤說，藍白不斷以口水戰打負面選舉，相信許多尚未表態的市民已感到厭煩不耐，最後階段將把握選戰主軸，也就是陳時中一開始設定的「把事做好」，透過政見論述讓市民看見他才是最適合的人選，這是陳時中的強項，是他最開心、最好的狀態。
同樣打算訴求市政願景的還有黃珊珊，幕僚指出，目前正積極備戰11月5日的電視辯論會，將讓市民了解黃珊珊是最熟悉市政的人選，在這之前持續推出政見白皮書並勤跑陸戰行程，之後著手規劃造勢晚會及黃金週競選活動，已鎖定市府前廣場作為選前之夜地點。
黃珊珊幕僚表示，黃珊珊民調持續上升，除了將與民眾黨台北市議員參選人合體車隊掃街展現氣勢，還有安排與台北市長、民眾黨主席柯文哲及親民黨主席宋楚瑜合體活動力挺等。（編輯：李亨山）1111026
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