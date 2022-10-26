台北市長三腳督選情白熱化 政見決勝負

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2022台北市長選戰進入倒數一個月，國民黨參選人蔣萬安（左起）、民眾黨支持的無黨籍參選人黃珊珊及民進黨參選人陳時中均鎖定尚未表態的選民，盼以政見獲取關鍵票致勝。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦、陳怡璇台北26日電）2022台北市長選戰進入倒數一個月，國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中及民眾黨支持的無黨籍參選人黃珊珊三分天下，均鎖定尚未表態的選民，盼以政見獲取關鍵票致勝。

2022年台北市長共12人登記參選，史上最多。除了各自代表藍、綠、白3大黨角逐的蔣萬安、陳時中及黃珊珊外，還有台灣動物保護黨張家豪、台灣維新蘇煥智、台澎黨黃聖峰及無黨籍童文薰、鄭匡宇、施奉先、唐新民、王文娟、謝立康參選。

儘管台北市被認為以藍營支持者占多數，但面對陳時中挾防疫指揮官光環來勢洶洶、黃珊珊作為資深民代及前副市長具有充分市政經驗，最早投入選戰的蔣萬安不免陷入一番苦戰。

隨著選戰進入倒數階段，蔣萬安在部分民調上顯示領先，競選團隊仍不敢大意。蔣萬安競選團隊發言人鄭世維指出，現在已到「收網」階段，要多讓民眾了解蔣萬安的願景，並走進投票所投下認同的一票。

鄭世維表示，預期民眾對選舉的關注度將開始上升，會把握機會將政見放在公車上露出，尤其蔣萬安相當重視年輕人在台北能否安居樂業，加強論述生養與都更等成家相關議題，同時繼續勤走基層、與民眾面對面接觸溝通。

陳時中剛投入北市長競選時聲勢大好，團隊更被外界形容為「總統級規格」，首次打選戰的陳時中本想一鼓作氣勝出贏得市長，更立下得票率超過50%的目標，但藍白聯手猛攻疫苗採購爭議策略奏效，加上馬桶政見發布引發爭議，某媒體人個人言論爆料的負面影響，原本對選情信心十足的陳時中陣營，一度不敢太樂觀。

綠營人士透露，民調上陳時中的確曾因此往下走，但一方面競選團隊重新站穩腳步，另一方面支持者也因擔心危機而更凝聚，目前看來陳時中的競爭力仍非常高，與蔣萬安在纏鬥中，還是可以繼續拚，取得基本盤外的致勝關鍵選票。

競選團隊總幹事吳思瑤說，藍白不斷以口水戰打負面選舉，相信許多尚未表態的市民已感到厭煩不耐，最後階段將把握選戰主軸，也就是陳時中一開始設定的「把事做好」，透過政見論述讓市民看見他才是最適合的人選，這是陳時中的強項，是他最開心、最好的狀態。

同樣打算訴求市政願景的還有黃珊珊，幕僚指出，目前正積極備戰11月5日的電視辯論會，將讓市民了解黃珊珊是最熟悉市政的人選，在這之前持續推出政見白皮書並勤跑陸戰行程，之後著手規劃造勢晚會及黃金週競選活動，已鎖定市府前廣場作為選前之夜地點。

黃珊珊幕僚表示，黃珊珊民調持續上升，除了將與民眾黨台北市議員參選人合體車隊掃街展現氣勢，還有安排與台北市長、民眾黨主席柯文哲及親民黨主席宋楚瑜合體活動力挺等。（編輯：李亨山）1111026