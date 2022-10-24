北市長選戰衝刺 蔣萬安穩紮穩打路線拚戰

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）九合一大選北市長選戰激烈，國民黨台北市長參選人蔣萬安的「一步一腳印」路線不動搖。發言人鄭世維表示，蔣萬安沒有執政優勢、國民黨也不比從前家大業大，只能戰戰兢兢拚戰到最後。

九合一選戰進入倒數階段，蔣萬安參選之初的「一步一腳印」穩健路線要持續，還要增添一點「猛衝」力道，發言人鄭世維直言「當然是繼續務實、勤走基層」。

鄭世維表示，在陸戰部分，會持續走訪市場、宮廟等，而參與的網路節目「球給彭尊」、雙十節舉辦親子同樂草地音樂會等，迴響不錯，未來若有調性比較輕鬆的、不那麼政治的節目或訪談邀約也會評估出席。

蔣萬安太太石舫亘正在懷第3胎，蔣萬安說，石舫亘之前立委選舉有幫忙跑行程、車隊掃街等，對於這次角逐市長是否要請石舫亘助陣，鄭世維表示，石舫亘此時有喜，確實可以強化「在北市可以安居樂業」的形象與願景，但最重要是需考慮石舫亘的身體狀況。

鄭世維表示，例如10日親子同樂草地音樂會石舫亘就有來，但蔣萬安是個性務實的人，不會拿妻子懷孕一事來譁眾取寵或操作選舉。

鄭世維坦言，蔣萬安不是現任地方首長，不像台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等，本身已有政績可供檢視，且「國民黨現在不像以前家大業大」，可以做的就是勤跑基層、穩紮穩打。

在面對選舉議題攻防上，鄭世維表示，團隊不玩人物設定、不用網軍，但面對傳言或斷章取義的言論等，都會加大力道澄清，安排媒體聯訪、及時發出新聞稿回應等，就是要把第一手立場跟外界報告。

鄭世維話鋒一轉，表示不管是蔣萬安本人還是團隊，都不會隨對手起舞，而是按照自己的步調進行，如果外界有質疑，好好說明清楚就可以，例如對手批評蔣萬安都沒有提出政見，其實政見都在競選官網上，民眾可以隨時點閱。

政見露出方面，除了公車廣告，蔣萬安在造勢活動或議員參選人競選總部成立等行程，都會把握機會簡短闡述政見，加深民眾印象。

鄭世維指出，從12區蔣萬安後援會陸續成立、授證之後，後援總會功成身退、轉型成市民基地，被酸是「找不到競總」，其實是以市民為主、踏實深入基層固票或讓更多人了解蔣萬安的市政願景，團隊非常戰戰兢兢，「畢竟票開出來才是真的」

他並指出，後續規劃11月中至25日後續活動，包括新北國民黨六都市長聯合造勢活動、大安森林公園客家後援會成立、國民黨北北基桃竹竹苗聯合造勢、選前之夜等，目標是希望蔣萬安贏回台北。（編輯：李亨山）1111024