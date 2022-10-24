北市長選戰衝刺 黃珊珊陸空齊發盼用能力超越藍綠

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（中央社記者黃麗芸、劉建邦台北24日電）九合一選舉進入倒數階段，面對台北市長選戰「三腳督」戰局，無黨籍台北市長參選人黃珊珊將衝刺陸戰和空戰搶攻選票，誓言「用能力超越藍綠」取得勝選。

百里侯之爭進入白熱化，台北市長各參選人陣營的掃街拜票和造勢活動與日俱增，除忙於自身催票外，也不忘肩負「母雞帶小雞」的任務，助攻同黨籍台北市議員參選人，「三腳督」戰局使棄保效應議題持續。

選戰進入倒數階段，衝刺將祭出何種戰略搶攻選票？近黃人士告訴中央社記者，將持續強打陸戰和空戰。由於黃珊珊先前擔任台北市副市長期間，致力推動商圈和市場改建等多項相關政策，所以選前1個月的陸戰策略，將持續勤走基層，每週將走訪約2至3處市場或商圈拜票。

空戰部分，則會持續安排媒體專訪及與網紅直播，藉此爭取、提高年輕人的支持度；另，因民調顯示50歲以上市民的支持度較低，已規劃將50歲以上市民設為目標對象，持續投放政策網路廣告，以拉升支持度。

近黃人士指出，為衝刺選情聲勢，選前1個月的大型造勢活動也不可少。首先，10月30日下午將在台北市政府東大門廣場舉辦「33總動員」，活動主軸前身為「尋找黃珊珊分身」，規劃由名嘴和各行政區民眾黨台北市議員參選人共同出席，並號召近萬名支持者到場響應、力挺。

緊接著登場的，是由電視台在11月5日所舉辦的辯論會。近黃人士說，包括黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中和國民黨台北市長參選人蔣萬安3人都會出席，根據內部分析資料顯示，市民近期針對市政議題討論度有提升情形，研判市民都希望參選人回歸討論市政作為，屆時將透過辯論會讓市民了解黃珊珊的強項就是「熟悉市政」。

黃珊珊日前受訪時表示，自己已經準備24年，「我明天就可以辯論了」，認為以她在台北市政府工作也熟稔市政狀況，公共議題（市政）辯論是件好事，重點在於要讓民眾看懂到底想選出什麼樣的市長。

隨著電視辯論會結束後，近黃人士表示，隔天、11月6日將規劃黃珊珊偕民眾黨台北市議員參選人一起騎腳踏車繞行北市12個行政區，藉此象徵拉抬「母雞帶小雞」氣勢及扛下台北市長責任的意義。

對於黃珊珊選情可能牽動民眾黨小雞選情或民眾黨未來發展。她10月23日回應媒體說，最重要的是大家都要先爭取市民的認同，這次選舉希望讓台北成為非藍非綠的非戰區，中間選民現已算是非常穩定在做選擇，但要讓更多人理解這次選舉不是藍綠的問題、而是能力問題。

投票前半個月熱戰期，外界認為可能會出現棄保效應。近黃人士表示，11月中旬至選前之夜會規劃2場大型造勢活動，且選前之夜地點擬定以搶下台北市府前廣場為目標，衝刺最後選情聲勢，號召支持者投出神聖一票力挺。

黃珊珊曾說，自己來自平凡家庭、無家世背景，市長選舉很困難，但會秉持從政初心，希望大家給予努力打拚的政治工作者一個機會，讓認真的人被看見，「改變成真、繼續發生」，齊力打拚讓北市成為乾淨、清廉且繼續改變的首都城市。（編輯：李亨山）1111024