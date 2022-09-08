陳時中：棄保是選戰關鍵 以政見爭取選民信任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北市長選戰呈現三腳督態勢，民進黨參選人陳時中今天說，內部民調顯示各方陣營支持度差不多，相信棄保會是選戰關鍵，但不是他能掌握，他將透過政見爭取選民的信任及喜愛。

陳時中今天中午接受「POP搶先爆」廣播節目主持人邱明玉專訪，被問到團隊內部民調時，陳時中表示，他們沒有經常性地在做民調，不過各方陣營都很努力在拚，都差不多。

對於棄保效應對選戰結果的影響，陳時中指出，他相信棄保會是關鍵，但要操作有特定條件，非他能掌控，他能做的就是透過政見爭取選民信任及喜愛，大家覺得他的執行力夠，他就會勝出，接著按照他所承諾的去執行。

邱明玉詢問，陳時中近期頻被質疑人設百變，為何要一下打桌球、一下打籃球。陳時中回應，他一直都沒有變，從小就喜歡運動，且運動是一件非常重要的事情，會讓社會更健康，他是在提倡運動，這不會改變。

陳時中細數，籃球、排球、網球、桌球、羽毛球、保齡球、撞球他都會打，高爾夫也有打過但打得很爛，每一樣球類運動他都稍微有涉略，不過慢跑這種單項運動他就比較弱，會有點抗拒馬拉松這種項目，他覺得球類運動比較好玩。

邱明玉追問，陳時中日前與P. League桃園領航猿總經理陳信安相約切磋球技，卻遭現場保全以「謝絕競選相關活動」為由禁止入場，是否會覺得被卡。

陳時中說，他的習慣是不太會去琢磨這些事情，因為追根究柢總是牽涉到基層人員，壓力都在這些基層身上。

節目尾聲安排快問快答環節，邱明玉詢問中秋節有沒有要烤肉，陳時中秒答「沒有」，大笑表示要跑行程。至於參選後有沒有變瘦，陳時中說，應該有瘦一點點，現在正在進行國健署的腰圍小於90公分計畫。

邱明玉接著詢問投完票最想做的事，陳時中表示，跟大家表達他的感謝。邱明玉最後問，「焦糖哥哥」陳嘉行是不是個問題，陳時中說，「我不覺得」。（編輯：張銘坤）1110908