苗栗藍分裂、在野分食票源 棄保發酵成關鍵

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣長選戰由於中國國民黨陷入分裂，民主進步黨視為「最接近勝選的一次」力拚翻轉，但時代力量參戰讓戰局更混亂，地方人士分析，棄保效應能否發酵將影響選情走向。

九合一選戰進入倒數一個月，角逐這場選舉者包括國民黨苗栗縣長參選人謝福弘、以無黨籍身分競逐的苗栗縣議會議長鍾東錦、民進黨參選人徐定禎、時代力量參選人宋國鼎及無黨籍參選人吳盛聖，外界較關注前4人攻防。

受限基本盤等因素，民進黨未曾在苗栗執政，但今年國民黨分裂，民進黨來勢洶洶、志在必得，兼任民進黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌近期接力南下為徐定禎輔選站台，都喊出這次是72年來最有機會翻轉的一次。

徐定禎2018年獲民進黨「禮讓」以無黨籍參選苗栗縣長，當時在綠營基層有雜音情況下，仍拿下11萬2704票（得票率37.02%），這次正式代表民進黨出征，地方人士認為有助綠營基本盤歸隊，衝高票數。

民進黨苗栗縣黨部主任委員李貴富告訴中央社記者，這次黨中央明顯加大輔選力道，立法院黨團也協助團隊作戰，強化近幾年來中央執政績效，提升徐定禎民意調查表現。

不過，時力參戰一定程度造成民進黨壓力。苗栗縣議員宋國鼎是所有參選人最年輕，對地方議題掌握反應迅速，在年輕族群和竹南鎮、造橋鄉具一定實力，尤其在議會監督預算、問政表現及參與坤輿廢棄物掩埋場案抗爭過程都加分不少。

宋國鼎表示，選戰一開始，大家認為沒藍綠奧援、政黨派系支持就無法參選，但一路努力到現在，相信他已是這場選戰不可忽視的力量，未來持續透過時力擅長的「空戰」宣揚政見理念，也會一步一腳印加強深化與基層選民接觸、拉票。

至於原本對苗栗感覺十拿九穩的藍營，謝福弘雖獲國民黨提名，但黨中央提名紛擾及鍾東錦參選到底，藍軍徹底分裂，整合難度高；黨內人士說，謝福弘選戰初期知名度雖弱勢，但形象正面，又獲前苗栗縣長傅學鵬及劉政鴻大力加持，選戰最後階段能否急起直追值得觀察。

劉政鴻說，按既定規劃辦地方固本會議、問政說明會及成立總部等，盡量訴諸選民政見、理念，也要凝聚黨內向心力。

鍾東錦雖遭國民黨開除，但以「藍軍大兵」自居，訴求為苗栗守住藍天，積極在18鄉鎮市成立競選總部，號召縣內各大團體成立後援會，基層實力不容小覷，在歷次民調中多居於領先地位，連國民黨籍苗栗縣長徐耀昌都公開力挺。

另一方面，鍾東錦過往司法紀錄遭其他3黨夾擊猛攻，考驗選民對他的信任度。鍾東錦說，他只有倚靠選民和支持者，繼續努力奔走，說服選民團結，拒絕綠色恐怖入侵、拒絕苗栗財政黑洞再擴大、拒絕仇恨與抹黑式選舉文化。

地方人士分析，國民黨雖分裂，民進黨票源也面臨被時力瓜分危機，目前各陣營除固守基本盤，如果想勝選，除爭取中間選民支持，棄保效應能否發酵可能是決勝重要關鍵。（編輯：李明宗）1111026