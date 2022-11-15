朱立倫竹市輔選 肯定林耕仁在地實在清白

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）國民黨主席朱立倫今天上午到新竹市輔選時指出，有越來越多選民認同在地、實在、腳踏實地、清白的國民黨新竹市長候選人林耕仁，他稱讚新竹市民很有智慧。

朱立倫說，民進黨的執政很糟糕，花費新台幣12億元打造的新竹市立棒球場成為國際笑話，近期又發生許多槍擊事件，所以不能讓民進黨繼續執政，呼籲大家團結「下架民進黨」，相信這是新竹市民的心聲及目標。

他表示，爭取連任的國民黨新北市長候選人侯友宜及國民黨新竹縣長候選人楊文科，代表國民黨實實在在做事情的表率，他常鼓勵林耕仁要以侯友宜、楊文科為表率，不靠口才、不作秀，而是腳踏實地獲得市民肯定與支持。

記者詢問，選戰進入倒數，國民黨中央對於新竹市長選舉會有何策略。

對此，朱立倫指出，這段時間黨中央助選團，包括前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、前總統馬英九、侯友宜等人都到新竹幫忙，這週末將在桃園舉辦「北北基桃竹竹苗大會師」，也會請林耕仁到現場。

記者提問，有媒體估票指稱林耕仁仍處於落後。

林耕仁回答，民調是做為選舉步調的參考，最近在拜票時獲得很多迴響與鼓勵，「下架民進黨」是最大公約數，國民黨長期與市民走在一起，有信心能勝選。

媒體追問，對於台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安相關爭議的看法。對此，林耕仁說，高虹安的爭議已進入司法程序，呼籲高虹安要面對。他會持續爭取市民支持，推廣「舒適減壓」主張，相信竹市會更好。

林耕仁指出，「下架民進黨」是重要課題，因為民進黨執政有很多弊端，這段時間除了要讓與市民共同監督打弊，也會提出更多願景，努力做事。（編輯：戴光育）1111115