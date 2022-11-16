鄭運鵬推1人拉10票 陳柏惟當場電話催票力挺

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬陣營今天祭出「1126投3號3Q」催票策略，在最後關鍵時刻，號召支持者全力動員1人拉10票，前立委陳柏惟北上力挺，更在現場打電話給桃園好友請託催票。

陳柏惟與鄭運鵬、桃園市長鄭文燦，以及主動參與的學生，上午在桃園北區競選總部召開「1126投3號3Q」電話催票記者會，陳柏惟更在現場打電話給桃園好友催票，還告訴友人「雙鄭一起拜託了，你拉的票數要多個0。」

陳柏惟致詞表示，鄭運鵬是他到立院拜訪的第一個立委，這2年鄭運鵬擔任民進黨團幹事長，過去民進黨的5星市長都有幹事長的影子，包含屏東縣長潘孟安、前台南市長賴清德、高雄市長陳其邁，「相信能在立院當幹事長，也能回到家鄉好好地幹市長」。

陳柏惟也邀請大家打電話給自己的朋友催票，過去都是長輩打電話要孩子回家投票，這次可以從外地打回桃園市找自己的朋友拉票，相信「去投票就會贏」，打電話催票就是最好的方法。桃園不管是族群或黨派等，都需要一個能居中協調的角色，他認為鄭運鵬是全台最適合擔任桃園市長的人選。

鄭運鵬接受媒體聯訪時，對於距離投票剩下10多天，如何規劃最後衝刺，他說，選前最後一個月，就是讓227萬的桃園市民全面看見，不管早上中午晚上甚至宵夜場，只要體力做得到都全力以赴，他會把時間抽出來，儘量跟市民掃街拜票。

鄭運鵬表示，國民黨桃園市長候選人張善政打的大概就是傳統組織戰，只需要國民黨的基本盤，所以跟市民有距離，鄭運鵬團隊跟市民是沒有距離，這是雙方最大的差別。

鄭運鵬指出，未來的10天，請支持鄭運鵬的朋友，打電話給認識的桃園市民朋友拉票，在最後關鍵時刻，希望1個人找10名桃園好友，再請10名好友每人再找10名友人拉票，同時全面讓市民看見，這是鄭運鵬競選團隊未來10天最大的目標。

媒體詢問如何看待張善政昨天表示，就算桃園換黨做、進步也不會回頭的說法。鄭運鵬回答，鄭文燦兩任8年的好成績，就是跟過去國民黨曾在桃園執政的最大對比，桃園多數的朋友只要見證這8年的進步跟幸福，相信不會想要換回國民黨。

鄭運鵬說，張善政所帶來的不只是國民黨過去的舊勢力，身邊很多人都有前科紀錄，張善政還有識人不明的問題，這些都是未來市民朋友不願意見到的。

至於報載民眾黨5名立委都可能捐出人頭助理。鄭運鵬表示，民眾黨立委高虹安辦公室傳出苛刻勞工，甚至薪資用各種條件回歸公基金的作法，在他的辦公室絕不可能發生。

鄭運鵬說，他不曉得是不是所有民眾黨的辦公室都這樣，但立委賴香伶在桃園參選市長，卻對這樣事證明確壓榨勞工的行為不敢發聲質疑，顯然是雙重標準，他覺得很遺憾。（編輯：卞金峰）1111116