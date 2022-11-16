鄭文燦批杯葛鐵路地下化 張善政稱提醒經費問題

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市長鄭文燦今天指出，國民黨桃園市長候選人張善政曾為桃園鐵路地下化設財務路障、杯葛。張善政表示，高架改成地下化經費會增加，發公文是規劃新財務分配，不是推給地方。

鄭文燦上午在臉書（Facebook）發文指出，「張善政說，他在行政院停止了桃園鐵路高架化」。

鄭文燦說，這只說了一半，張善政在行政院副院長任內，發了1個公文給桃園市政府，表明如果桃園市要鐵路地下化，中央只願意負擔新台幣199億元，其餘800多億元須由桃園買單。

他表示，這就是先前他曾說「張善政是搬了一個大石頭給桃園擔，根本是給桃園鐵路地下化設置一個財務路障。」

鄭文燦指出，「張善政說，鄭運鵬在2017年說軌道建設有三種，地下、高架與平面，不要只能追求地下化。」

他表示，當時鄭運鵬是針對捷運軌道工程，認為有些路段、路線必須高架，只要符合都市的發展，高架捷運也可以接受。

鄭文燦說，「張善政明明阻擋桃園鐵路地下化，卻移花接木，說鄭運鵬反對，打臉鄭文燦」。但張善政可能不知道，鄭運鵬參選立法委員的政見，支持桃園鐵路地下化，就寫在競選公報的政見中。

他指出，政客會變形，想逆轉「凡走過必留下痕跡」的鐵律，但他相信，鐵的事實只有1個「鄭文燦與鄭運鵬合作完成了桃園鐵路地下化定案，而張善政是杯葛不成的一方。」

對此，張善政上午前往大園區徒步掃街後接受媒體聯訪表示，當初這份公文充分凸顯當時行政院支持鐵路地下化的想法，也尊重鄭文燦上任後希望把高架改成地下的做法。

張善政指出，高架改成地下經費會增加，所以這份公文的重點是原先匡列的經費是如何、後來請交通部再詳細規劃新的財務分配，不是推給地方。

他表示，桃園鐵路地下化進展並不順利，發包、施工都有延宕，鄭文燦當初如果能好好看這份公文，與交通部協調，這幾年的工程不會拖延這麼嚴重。

張善政指出，現在到了選舉關鍵時刻，鄭文燦把時間都花在輔選，鐵路地下化工程正緊鑼密鼓地發包，鄭文燦應該花點時間與交通部協調發包不順利的事，而非一直跑選舉行程。（編輯：戴光育）1111116