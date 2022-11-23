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遭影射辦公室離職資遣問題 高虹安：斷章取義

2022/11/23 15:30（11/23 15:42 更新）
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台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安（左）23日下午在新竹市區車隊掃街拜票。中央社記者郭建伸攝 111年11月23日
台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安（左）23日下午在新竹市區車隊掃街拜票。中央社記者郭建伸攝 111年11月23日
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（中央社記者郭建伸新竹市23日電）網紅劉宇（四叉貓）公布錄音檔，內容影射民眾黨新竹市長候選人高虹安國會辦公室主任與助理談及離職資遣問題。高虹安回應，選前公布斷章取義的錄音檔，目的讓人質疑；相關內容損害辦公室主任權益，已尋法律途徑維護權益。

劉宇今天在臉書公布錄音檔，內容疑為高虹安辦公室一名女性主管分別對女助理及男助理的談話，談及離職與資遣。

劉宇指出，辦公室發生性平事件之後，老闆找權限在辦公室主任之下的女主管去約談受害者助理，女主管表示受害者助理因為職位比較低，所以事情鬧大就是受害者助理必須離職；女主管在談話中施壓男助理，指老闆身後有鴻海法務支援，希望助理不要把事情鬧大。

高虹安今天下午在車隊掃街拜票前接受媒體訪問。她表示，選前3天公布這些經過剪輯且斷章取義的錄音檔，這樣去頭去尾的言論，讓人質疑到底是為了公眾利益還是政黨政治利益。

高虹安指出，她要代替她的主任表達，這些斷章取義的錄音檔流出已侵害權益，主任已尋求律師協助維護權益。

媒體詢問，錄音檔中的女生聲音是否是前助理王郁文。高虹安表示，據她所知不是。

此外，竹北市長候選人林冠年也在臉書爆料指高虹安對辦公室職員雙重標準，且極為苛刻。高虹安表示，這是不實臆測，且林冠年沒擔任過她的任何助理，呼籲不要用不實言論操作帶風向，讓人看了覺得貽笑大方。

她表示，連喝可樂的事情都可被打成這樣子，不知道選舉要多負面才罷手。

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高虹安昨天在臉書分享館長陳之漢送她喉糖，媒體詢問是否有利益交換。高虹安笑說，選舉進入倒數衝刺階段，每個人喉嚨都要顧，當天很感謝陳之漢的祝福，沒有什麼利益交換，她反而很感謝在網路節目上能宣傳政見。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹質疑，藍白陣營企圖操作棄保只是愚弄選民的做法。高虹安表示，新竹市選民素質相當高，棄保不是政黨或有心人士可操作的議題，呼籲對手陣營不要在民意代表、選民表達支持時過度反應，因為選民都有判斷力決定投票意向。（編輯：翟思嘉）1111123

#高虹安
#四叉貓
#劉宇
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