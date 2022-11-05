黃珊珊強調24年市政經驗 盼成首都第1位女市長

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台北市長選舉電視辯論會5日登場，無黨籍參選人黃珊珊強調有21年市議員及近3年副市長經驗，具備立刻上手、解決問題的即戰力。（三立提供）

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市長選舉電視辯論會今天登場，無黨籍參選人黃珊珊強調自己具有21年市議員及近3年副市長經驗，具備能夠立刻上手、解決問題的即戰力，盼選民支持，讓她成為首都第一位女市長。

由三立新聞台及TVBS共同舉辦的台北市長選舉電視辯論會今天下午登場，黃珊珊在首階段申論時表示，國民黨對手蔣萬安及民進黨對手陳時中均對市政多所指教，但台北市這8年來的進步有目共睹，也都在63名議員及456名里長的競選文宣或廣告看板上呈現。

黃珊珊說，她有21年市議員的經驗及將近3年的副市長歷練，深知一般的市民生活所需，熟悉各種市政問題。也因為她在台北市已經服務了24年，非常清楚城市治理的邏輯，知道在公廁全面換裝免治馬桶是多麼不切實際、知道實務上不可能做到預約公車，或者深蹲換車票。

黃珊珊指出，城市治理並不難，只要不貪污、不浪費，8年來不但零舉債，還可以還債新台幣570億，並做好城市該有的建設。

黃珊珊提及，她日前舉辦首場大型活動當天，有將近上萬人在滂沱大雨中整整淋了兩個多鐘頭，他們的心中一定在期待一個更好的台北市，而這一定不是藍綠兩黨可以給他們的，「否則他們怎麼會期待一個沒有背景、沒有資源、沒有包袱的黃珊珊？」

黃珊珊說，她懂這些人的期待，將一起承擔、一起實踐對台北的美好想望與未來夢想，台北將來需要立即面對的問題包含極端氣候、能源短缺、人口老化、居住正義等，解決這些問題刻不容緩，所以市長必須具備「即戰力」，能夠立刻上手、解決問題。

黃珊珊強調，台北市沒有時間再去磨合、等待實習市長的成長，下一任台北市長必須是未來的規畫者，所以她提出首都進化雙軸線、申辦2038亞運、邁向2050年淨零碳排等政見，改變市容市貌、振興疫後經濟、讓年輕人願意結婚且安心生養刻不容緩。

黃珊珊指出，現在大家可以選出一名以人為本、具有同理心與執行力，能夠帶領市民度過危機的市長，而不是走回藍綠惡鬥的舊時代。

她說，自己沒有顯赫的家世背景，也沒有強大的政黨奧援。8年前，台北市民推倒藍綠高牆，讓她相信，認真的人終被看見，努力就有機會成功；現在，讓她當選就是向藍綠證明，只有黨意不顧民意，終將被民意淘汰，希望市民投給自己及下一代，讓台北市產生第一位女市長。（編輯：吳協昌）1111105