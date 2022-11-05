蔣萬安以台語自介 疫情7問要求陳時中說清楚
2022/11/5 14:54（11/5 20:01 更新）
台北市長選舉電視辯論會5日登場，國民黨籍參選人蔣萬安在講述政見最後拋出7個疫情相關問題。（三立提供）
（中央社記者陳怡璇台北5日電）台北市長選舉電視辯論會登場，國民黨蔣萬安先申論。蔣萬安以台語自我介紹，在講述政見最後拋出7個疫情相關問題，如疫苗採購、高端二期臨床試驗等，要民進黨陳時中說清楚。
蔣萬安先以台語表示，自己是在台北出生長大的孩子，過去台北市是最富有的城市，現在卻變成最老舊的地方，因此若當選市長，重振台北市是首要目標。
蔣萬安在講述政見最後，拋出疫情7問，包含為何沒有3+11關鍵會議紀錄、為何疫苗採購合約要封存30年、為何民間買國際疫苗受阻、為何放任黑心快篩流入市面、為何由一家小吃店得標新台幣16億衛福部標案、為何高端疫苗二期臨床給中資公司參與，以及為何民進黨對手陳時中，在疫情最高峰時辭去疫情指揮官及衛福部長職務來選舉。
蔣萬安批陳時中面對這些問題，總以「已離開衛福部」搪塞，希望陳時中藉由這次辯論據實回答，市民要的就是一個答案，不要讓台北市民在層層疑雲中困惑、讓全民被民進黨困在巨大黑箱當中。
蔣萬安其他政見包含，基隆河右岸連結南港軟體園區、內湖科技園區、北投士林科技園區，打造科技廊帶，提供就業機會、大刀闊斧都市更新，確保市民生活品質與安全。
蔣萬安並說，不生孩子的人越來越多，過去一整年北市只添了1萬6000多名新生兒，「其中1個名額還是我貢獻的」，因此要提高生育獎勵金、降低0至6歲養育教育相關費用、二胎家庭優先入住社宅等。（編輯：方沛清）1111105
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