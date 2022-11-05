陳時中：想保護全台每一人但我沒做到 很抱歉大家受苦了

台北市長選舉電視辯論會5日登場，民進黨參選人陳時中在電視辯論會結論談起疫情時說：「我只是一個平凡的人。我想要保護全台灣每一個人，只是我沒有做到。很抱歉，大家受苦了。」（三立提供）

（中央社記者蕭博文台北5日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天在電視辯論會結論時表示，他想起擔任指揮官時，最大的心願是有一天能夠脫下口罩，跟台灣人民好好說聲謝謝、大家辛苦了，「今天就是這個日子，我還是要講『謝謝，大家辛苦了』。」

陳時中在結論時對國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示感謝，「雖然你們花了一些時間罵我，不過，我認為這都是應該的，我沒有絲毫的抱怨。」

陳時中說，今天是職棒台灣大賽的第一天，兩年前，台灣曾經是世界上唯一能夠職棒正常比賽的國家；不過，因為選舉，更正確的說是因為他的參選，過去所有醫護、防疫人員努力的成績，都好像變成邪惡的痕跡，這樣一個有心的操弄，坦白講，他感到非常痛心。

陳時中向防疫、醫護同伴喊話，「防疫光榮的印記仍在，我們不會被抹滅。」他想起擔任指揮官時，最大的心願是有一天能夠脫下口罩，跟台灣人民好好說聲謝謝、大家辛苦了，「今天就是這個日子，我還是要講『謝謝，大家辛苦了』。」

陳時中說，疫情開始時，有縣市首長打電話給他，表示長輩往生，但因為防疫導致親友沒有辦法參加告別式，對方問有沒有防疫跟人情兩全的方法，他在電話這一頭說有，但是他沒有辦法、他做不到。縱使是好朋友，在那個時候，他還是做不到。

他說，他不是冷血的人，生離死別誰能不痛，但身為防疫指揮官，唯一能思考的就是台灣，就是大我，就是如何把疫情控制住，把傷害降到最低。

陳時中表示，身為防疫指揮官，面對世界的百年大疫，每天都要面對疫情的難題，要面對很多生離死別，怎麼會笑得出來；而黃珊珊說他謀財害命，面對這樣的指控，說不難過是騙人的。

陳時中說，他沒有阻擋疫苗，在國際上採購疫苗，有很多壓力、很多規範，他是全世界最想把採購疫苗過程公諸於世的人；但是，如果要他為了勝選，而破壞這些規範，害台灣失信於國際社會，他做不到。

陳時中表示，擔任指揮官時，每個人都因為他的決定，或多或少都受到一些影響和衝擊，這些人罵他是應該的，他都能理解，也不會辯解；可是，全世界大概只有台灣，會有人不計代價想毀掉國產疫苗，全世界也只有台灣，為了勝選不斷消費在疫情期間往生的同胞。

陳時中說：「我只是一個平凡的人。我想要保護全台灣每一個人，只是我沒有做到。很抱歉，大家受苦了。」

陳時中表示，台北市是他的家鄉，對這裡有愛，不忍心自己的家被辜負，不希望城市的發展停滯，也不想要居住的城市，永遠在民意的調查裡面都是最後一名。

陳時中說，他沒有想要選總統，他不是柯文哲，也不是蔣萬安，更不是侯友宜，只希望把人生的最後一段公職旅程，奉獻給最愛的城市，台北。（編輯：吳協昌）1111105