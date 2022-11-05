薛瑞元：COVID-19疫情趨緩趨勢確定

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）國內COVID-19疫情持續降溫，衛生福利部部長薛瑞元今天說，疫情趨緩趨勢確定，但仍要持續觀察。另外，有關高端疫苗爭議，籲大家不要把事情攪在一起，無法釐清事實。

今天新增2萬5523例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，連3天跌破3萬例。薛瑞元今天下午出席中華民國公立醫院協會第11屆第2次會員大會暨「後疫時代的醫療趨勢」學術研討會，會前接受媒體聯訪時表示，疫情連續好幾週向下，趨緩趨勢確定，死亡數是落後指標，目前看來是在反映高原期那一段，仍要持續觀察。

外界質疑，高端10月28日完成補件，11月3日晚上就火速獲得衛福部食藥署專家會議審查通過保護效益評估。薛瑞元無奈地說，「快也念、慢也念」，在立法院備詢時，也一直被問會不會拖過11月26日九合一大選，他都說會儘量拚，最好是不要拖超過，同仁非常努力把資料快速整理出來，剛好約到委員時間就開會了，都是照程序。

至於何時公布專家名單和會議過程，薛瑞元表示，委員名單不會公布，現在網路搜索非常厲害，名單公布的話可能造成委員與家人一些困擾，但會議紀錄整理好就公布。

薛瑞元還說，緊急使用授權（EUA）並沒有要求高端在1年內做完第3期，只有要求保護效益報告，大家要好好講清楚，不要把事情攪在一起，這樣無法把事實釐清。

媒體追問是否還會採購高端疫苗。薛瑞元表示，目前大概沒有了，如同中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝所說，高端階段性任務已完成，主要是可以證明，台灣的確有實力在自己國家製造出安全有效的疫苗。（編輯：陳政偉）1111105