11/5本土2萬5523例 增67死、181例中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）COVID-19疫情持續降溫，今天新增2萬5523例本土病例，連3天跌破3萬例，與上週同期相比降幅約21.4%，新增中重症181例、其中67人死亡；另外，境外移入新增44例。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，今天國內新增2萬5523例本土病例，與上週同期相比降幅約21.4%，確診個案新增中重症181例（中症123例、重症58例），其中67人死亡；境外移入新增44例。

根據指揮中心統計，今年1月至11月4日，本土輕症、無症狀個案累計775萬2224例、占99.57%，中症累計1萬9715例、占0.25%，重症累計1萬4488例、占0.18%，其中死亡累計1萬2296人。

今天新增67例本土病例死亡個案，年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。莊人祥表示，沒有特殊死亡個案。

接種疫苗是預防重症、死亡的方法之一，據指揮中心統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種2612人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率43.6%、第2劑16.7%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種了3萬3069人次。

昨天COVID-19疫苗接種4萬2418人次，截至目前為止累計接種6362萬9891人次；接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.3%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率74.0%，第2次追加劑接種率16.0%（65歲以上接種率 42.3%）。（編輯：張芷瑄）1111105

（指揮中心提供）

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