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確診者11/7起只須回報同住接觸者人數 不必填個資

2022/11/4 14:32（11/4 15:11 更新）
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配合7日起將鬆綁多項防疫措施，指揮中心發言人莊人祥表示，屆時同步調整「確診個案自主回報疫調系統」。（指揮中心提供）
配合7日起將鬆綁多項防疫措施，指揮中心發言人莊人祥表示，屆時同步調整「確診個案自主回報疫調系統」。（指揮中心提供）
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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）國內COVID-19疫情持續降溫，今天新增2.7萬本土病例，與上週同期相比降幅約20.3%。新增較年輕死亡個案為一名有慢性病的40多歲女性，未接種疫苗，發病6天死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，新增2萬7547例本土病例，確診個案新增中重症158例（中症101例、重症57例），其中74人死亡；境外移入新增47例。

新增74例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，較年輕死亡病例為一名40多歲女性，沒有接種疫苗，本身有慢性神經系統疾病且長期臥床，10月18日快篩陽性，通報後居家照護，10月23日於醫院死亡，死因是COVID-19確診與心肺衰竭。

此外，配合11月7日起將鬆綁多項防疫措施，指揮中心發言人莊人祥表示，屆時同步調整「確診個案自主回報疫調系統」，確診民眾填報時，同住接觸者部分僅需填報2歲以上及未滿2歲密切接觸者「人數」，無須填列詳細個人資訊，地方政府將提供2歲以上密切接觸者每人4劑公費快篩試劑，於自主防疫期間使用。

根據指揮中心統計，今年1月至11月3日，本土輕症、無症狀個案累計772萬4865例、占99.56%，中症累計1萬9611例、占0.25%，重症累計1萬4411例、占0.19%，其中死亡累計1萬2229人。

接種疫苗是預防重症、死亡的方法之一，據統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種1911人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率43.5%、第2劑16.5%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種了2萬5471人次。

昨天COVID-19疫苗接種3萬2456人次，截至目前為止累計接種6358萬4272人次；接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.3%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率73.9%，第2次追加劑接種率15.8%（65歲以上接種率42.3%）。（編輯：管中維）1111104

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