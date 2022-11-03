放寬邊境 陸籍研修生、港澳應聘白領11/7起可入境

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陸委會宣布，將在7日調整相關陸港澳籍人士可依規定申請入境。圖為桃園國際機場境外生報到櫃檯。（中央社檔案照片）

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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）大陸委員會今天宣布，將在11月7日調整陸港澳籍人士來台，此波涉及對象為陸籍研修生，港澳人士可來台就業（白領）、從事宗教活動，並可以團體方式來台觀光。

陸委會今天下午發布新聞稿，指出配合中央流行疫情指揮中心自今年11月7日放寬防疫管制措施，經觀察國內外疫情未明顯上升，且目前每週入境人數總量管制尚有餘裕，同步於11月7日起調整相關陸港澳籍人士可依規定申請入境。

這波涉及的對象，在大陸方面為陸籍研修生。

陸委會另也指出，有關在台就讀學位的陸生之入境申請程序，主管機關已於10月13日解除邊境管制恢復常態，便利在台陸生往返兩岸。

另外是港澳人士來台就業（以白領應聘為限）、宗教活動（含傳教弘法及研修教義），可依規定申請入境。

此外，港澳人士可以團體方式來台觀光，由交通部觀光局核准的旅行業代為申請，每團人數為5人以上40人以下，在台可停留15天。

陸委會指出，未來仍將在確保國家安全及民眾權益、兼顧經濟發展與防疫考量下，滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施。

今年9月22日陸委會曾宣布調整邊境管制措施，當中涉及陸港澳籍人士來台探親、奔喪可依規定申請入境，以及擴大經許可的陸資企業人員可專案申請來台。（編輯：唐佩君）1111103