11/4本土2萬7547例 增74死、158例中重症[影]

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）中央流行疫情指揮中心公布，今天國內新增2萬7547例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，中重症增158例、其中74例死亡；另外，新增47例境外移入病例。（編輯：管中維）1111104

疾管署詳細新聞稿如下：

指揮中心表示，4日新增之2萬7547例本土病例，為1萬2581例男性、1萬4954例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4785例），台中市（3747例），高雄市（3638例），桃園市（2787例），台南市（2503例），台北市（2479例），彰化縣（1380例），屏東縣（900例），新竹縣（717例），雲林縣（645例），苗栗縣（606例），新竹市（598例），嘉義縣（574例），南投縣（483例），宜蘭縣（425例），基隆市（355例），嘉義市（346例），花蓮縣（295例），台東縣（163例），金門縣（75例），澎湖縣（36例），連江縣（10例）。

指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為36例男性、38例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、70例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於2022年6月4日至11月1日，死亡日期介於6月4日至11月1日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為20例男性、27例女性，年齡介於20多歲至70多歲，自新加坡（1例）移入，另46例感染國家調查中。入境日期介於今年10月4日至11月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1949萬8694例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1165萬8297例排除）， 其中783萬7658例確診，分別為3萬6574例境外移入、780萬1030例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1萬3084例COVID-19死亡病例，其中1萬3067例本土，個案居住縣市分布為新北市2656例、台北市1469例、台中市1346例、高雄市1245例、桃園市990例、台南市973例、彰化縣746例、屏東縣515例、南投縣410例、雲林縣409例、苗栗縣360例、嘉義縣333例、基隆市289例、宜蘭縣278例、花蓮縣227例、新竹縣214例、嘉義市214例、台東縣182例、新竹市145例、澎湖縣34例，金門縣32例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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