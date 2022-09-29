陳時中提北市社宅4年達5.7萬戶 租金採量能付費

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天與民團進行住宅政策座談會，提出4年讓台北市社宅達到5.7萬戶目標，代表有1.1萬戶須從找地開始努力，而租金將調整為量能付費原則。

陳時中下午前往社會住宅推動聯盟辦公室舉行社會住宅政策座談會，社會住宅推動聯盟召集人、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱會前向媒體表示，已向各主要參選人發出邀請，預計在10月下旬舉行記者會公布各參選人社宅主張的評比。

彭揚凱說，日前已與無黨籍台北市長參選人黃珊珊進行交流，正等候國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊回覆；陳時中很客氣，主動到聯盟辦公室拜訪，將當面向陳時中提出訴求，並針對細節討論。

座談開始後，陳時中致詞表示，建立長久社宅政策是必要的，他的目標是若卸任時台北已有5.7萬戶社宅，包含4萬戶由政府興建及1.7萬戶包租代管，先把量講清楚以展現決心，過程盡量努力。

陳時中說明，台北市目前共約有1.1萬戶已完工社宅，近9000戶正在興建，還有9000戶規劃中，另外1.1萬戶須從找地開始努力；包租代管則要每年將新增2500戶。

陳時中指出，付費方式傾向採以人為本的量能付費原則，看需要的人有多少能力，差額由政府負擔，否則光是劃出政策大餅卻無法照顧到民眾，這個政策就無用。

彭揚凱建議，除了政府積極興建外，還可以比照美國紐約等大都市，強制要求透過都市開發獲利的建商回饋社宅，台北市房地產價格高，相對有能力做出行動，能更快速達到5.7萬戶的目標。

彭揚凱進一步表示，未來可能面臨到中央、地方蓋的社宅管理規則不同，台北市應與中央協調，由接地氣、可反映民意的地方政府統一管理；住社宅的方式應從現行抽籤制改為輪候制，讓當權者看到有這麼多人正在等候，自然形成民意壓力，促使政府繼續興建社宅。

陳時中回應，輪候制的確有好處，快排到的民眾可以預先準備，且民代也不會阻擋預算，但細節需要再討論，包含透過自治條例或入法產生拘束力，且以公平性而言爭議性很大，優先條件須列很清楚。

至於要求建商回饋社宅，陳時中說，台北市面臨最大的問題就是地不足，將來應修法限制政府，若非特殊情形，否則不應再賣地了，財源有其它方式可以獲得。

陳時中接受媒體聯訪表示，蓋社宅困難，但不能不做，現在訂定目標不只是約束自己，也是讓議會明白他的決心，這樣才有可能性，將來已有規劃的9000戶要趕快進行，並積極替剩下1.1萬戶覓地。（編輯：戴光育）1110929

民進黨台北市長參選人陳時中（右）29日到社會住宅推動聯盟辦公室拜會，與聯盟召集人彭揚凱（前左）等進行社會住宅政策座談，交流彼此看法。中央社記者王騰毅攝 111年9月29日