蔣萬安問內湖交通 黃珊珊：藍綠不支持文湖線地下化

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）台北市長選舉辯論，國民黨蔣萬安問如何靠遷移松機改善內湖交通，無黨籍黃珊珊表示盡量不讓狀況惡化，遷松機是長期規劃，並指藍綠議員都不支持文湖線地下化也是原因。

台北市長選舉電視辯論會今天下午2時登場，在交叉詰問環節，蔣萬安問黃珊珊，曾說過內湖交通改善需要遷移松山機場，如果當選要如何落實。

黃珊珊表示，內湖交通問題起因於容納6萬人的工業園區，轉型成科技園區後湧入18萬人，是馬英九任市長時期就沒有面對過的都市計畫問題，人流車流都增加，但道路面積沒增加，「現在盡量做到維持改善、不要惡化」。

黃珊珊舉例，如果有人胖了衣服穿不下，要不是換大件一點的衣服就是瘦身。而在車流量不太可能降低的情況下「是先換一件大衣服」，北市府拓寬成功橋、現在民權大橋拓寬中，而中期則要用捷運環狀線，以大眾運輸紓解交通。

黃珊珊表示，遷移松山機場是長期規劃，事涉中央。黃珊珊話鋒一轉表示，20年前曾就文湖線高運量地下化一事表決，但結果沒過，而藍綠議員當時都沒有支持地下化，才造成如今內湖交通問題。

陳時中則表示，黃珊珊說是馬英九時期的規劃，但黃珊珊當時也是市議員，應該要有相關配套、眼光看遠一點；而內湖交通有些拓寬或是智慧化的改善措施很好，他只是指出來有些地方可以做得更好，例如平面接高架增加道路吞吐量等，並說市府之前評估的路段跟自己提出的評估路線不同，「評估一條路不是光是那條路，要很多條路不斷評估才會成功」。

此外，由於蔣萬安在這一輪詰問時，問陳時中曾說水門外有人車就不會關閉一事，陳時中回答時表示其實都回答過了，「我今天再講一遍看他能不能聽懂」，重點在於關水門之前要把SOP做好，批縱然淹水也不關水門一說，是蔣萬安倒果為因。（編輯：張銘坤）1111105