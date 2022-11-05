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蔣萬安續打矽谷牌 盼改造台北走進世界

2022/11/5 16:46（11/5 20:01 更新）
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台北市長選舉電視辯論會5日登場，國民黨籍參選人蔣萬安在結論時續打矽谷牌，要以「4項發展、5大中心」改造台北、走進世界。（三立提供）
台北市長選舉電視辯論會5日登場，國民黨籍參選人蔣萬安在結論時續打矽谷牌，要以「4項發展、5大中心」改造台北、走進世界。（三立提供）
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（中央社記者陳怡璇台北5日電）台北市長選舉辯論尾聲，國民黨蔣萬安在結論時續打矽谷牌，要以「4項發展、5大中心」改造台北、走進世界，並說自己因高端疫苗被圍剿，仍不減追討真相決心。

台北市長選舉電視辯論會今天下午2時登場，蔣萬安在結論時表示，過去的工作是矽谷律師，在美國事務所最激烈的商場戰爭中，為客戶拚命；現在的職務是立法委員、監督政府的預算、為人民據理力爭；在家裡面對孩子們的哭聲與吵鬧，跟在立法院打仗也是很相似的。

蔣萬安說，要以「4項發展、5大中心」讓台北重新與世界接軌，用在矽谷的經驗，成為台北市未來科技大城的基礎，把矽谷的多元與包容、活力與創新，帶進台北，打造台北成為機會之都、希望之都、世界之都。

蔣萬安說自己有改革的決心與行動力，接著便舉自己公布疫苗採購保密協議的例外規定為例，「要讓謊言無所遁形」，蔣萬安並說，即使因此遭到民進黨立委圍剿，但無所畏懼，因為捍衛人民知的權利是職責所在，如果擔任市長，只要是為了市民的權益，絕對力拚到底。（編輯：張銘坤） 1111105

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